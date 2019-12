Kari, 70, kaatui eteiseen eikä päässyt ylös: 112-soitosta alkoi pallottelu viranomaiselta toiselle ja avun saanti kesti yli 3 tuntia – ”Se oli ihmisarvoa alentavaa”

Marketta-vaimo koki epätoivon hetkiä, kun apua liki 200-kiloisen miehen nostamiseen ei tahtonut löytyä mistään.

Valkeakoskella asuvien Marketta, 68, ja Kari Einolan, 70, paluu kauppareissulta sai tuskastuttavan lopun, kun Kari kaatua rojahti pieneen eteiseen eikä päässyt enää ylös. Miehen nostaminen johti tuntikausia kestäneeseen viranomaispallotteluun.

Järjettömän tuntuiseksi kehittynyt tilanne sai alkunsa, kun Kari oli nostelemassa kauppakasseja sisälle taloon. Sitten kuului voimakas rysäys. Ponnisteluistaan huolimatta Marketta ei saanut nostettua lattialle kaatunutta, lähes 200-kiloista miestään ylös.

– Puoli tuntia yritin repiä häntä, mutta eihän se onnistunut, hän huokaa.

Kari sairastaa Alzheimerin tautia, mutta ei kuulu kotihoidon piiriin, eikä hänen vaimonsa ole virallisesti omaishoitaja.

Pariskunta on saanut silti neuvonta-apua Valkeakosken kunnan sosiaalipalveluista. Sieltä oli ennakkoon ohjeistettu, miten vastaavissa tilanteissa tulisi toimia: soittaa hätänumeroon.

– Soitin sinne ja kyselin mieheltäni ohjeiden mukaan, että sattuuko mihinkään. Ei sattunut, hänet piti vain saada ylös, Marketta kertaa.

Edestakaisin soittelua

Hätänumerosta sanottiin kuitenkin, että he eivät voi auttaa Karin nostamisessa, sillä asia kuuluu Valkeakosken sosiaalipäivystykselle.

Sosiaalipäivystyksestä puolestaan kyseltiin kuuluvatko Einolat kodinhoidon piiriin – eivät kuulu. Sitten sanottiin, että heidän pitäisi soittaa uudestaan hätäkeskukseen.

Tässä vaiheessa otsalle alkoi jo nousta kylmä hiki. Perheen tytär saapui paikalle auttamaan epätoivoisia vanhempia, mutta siitäkään ei tullut mitään: Karin nostamiseen olisi vaadittu raavaampaa apua.

Uusi hätäpuhelu johti jälleen puheluun sosiaalipäivystyksen kanssa. Loputtomalta tuntuvan pallottelun jälkeen apuun saapui sosiaalipalvelun hälyttämä kiinteistöpalvelu.

Kari makasi jo reilusti yli toista tuntia lattialla, kun kaksi kiinteistöpalvelun työntekijää tuli nostamaan Karia – ei onnistunut. Lopulta kiinteistöpalvelun työntekijät saivat hälytettyä palokunnan paikalle.

– Ei mennyt kuin 20 minuuttia, niin paikalle tuli neljä palomiestä, jotka saivat miehen ylös.

Vaikka tapahtuneesta selvittiin ilman haavereita, jäi kolmen tunnin ruljanssi suututtamaan Markettaa.

– Se oli ihmisarvoa alentavaa, hän lataa.

Ikävien sattumien summa

Porin hätäkeskuksen päällikkö Helena Borisovin mukaan keskuksessa on tutustuttu tilanteen puhelintallenteisiin ja dokumentteihin.

–Päivystäjä on toiminut protokollan mukaisesti. Kyseessä ei ollut ensihoidon tehtävä, joten se on ohjattu aluksi sosiaalitoimen avun piiriin. Tämän jälkeen sosiaalipäivystäjä on ollut suoraan yhteydessä tähän henkilöön, Borisov sanoo.

Valkeakosken sosiaalipäivystyksestä puolestaan kerrotaan, että Einoloita pyydettiin ottamaan uudestaan yhteyttä hätäkeskukseen, koska päivystävät kotihoitajat eivät olisivat voineet nostaa yksin miestä.

Hätäkeskuksessa taas tehtiin uusi protokollan mukainen tilannearvio, jonka myötä avunpyyntö on pyöräytetty uudestaan sosiaalitoimen kautta kiinteistöhuollolle.

Miksi palokuntaa ei hälytetty paikalle heti?

Borisov myöntää, että tilanne kuulostaa byrokraattiselta, mutta muistuttaa, että kyseessä on lakiin pohjautuva toimintaohje ja määräys, jota henkilöstön tulee noudattaa.

Borisovin mukaan palomiehet saatiin lopulta hälytettyä paikalle, koska kiinteistötyöntekijöiden soittaessa tapaus siirtyi virka-avun piiriin.

– Me olemme sitä [lakia] noudattaneet, mutta ei tämä asiakkaan kannalta ole ollut hyvä tilanne, hän sanoo.

– Tässä on ilmeinen ikävien sattumien summa.

Hätäkeskuksen päällikön mukaan tilanteessa on tapahtunut jonkinnäköinen informaatiokatkos, mutta Valkeakosken sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja Soile Merilä kieltää sen.

– Tässä ei ole tapahtunut mitään virhettä, mutta on tietysti ikävää, että ihminen on joutunut odottamaan siellä kolme tuntia, Merilä painottaa.

Eli sosiaalitoimen piiriin kuuluu tehtäviä, joita sosiaalitoimi ei pysty aina hoitamaan?

– Se on totta, Merilä sanoo.

– Tämä on valtakunnallinen juttu. Säädökset muuttuivat alkuvuodesta niin, että nostokeikat siirtyivät sosiaalitoimelle, mutta sosiaalitoimi ei pysty nostamaan hyvin painavaa henkilöä. Sinne tarvitaan palomiehiä paikalle.

”Jossain määrin ongelma”

Pirkanmaan pelastuslaitos vahvistaa, että torstaina on suoritettu vastaava tehtävä. Päivystävän palomestarin Jari Hiltusen mukaan tieto tapauksesta on tullut heille vasta lopuksi. Tapauksen ongelmallisuus ei sinällään yllätä häntä.

Palomestari kertoo, että jossain kunnissa on turvauduttu pyytämään apua vastaavissa tapauksissa vartiointiyrityksiltä.

– Tämä on oikeasti jossain määrin ongelma. Tästä puuttuu organisaatio välistä. Kunnilla ja kaupungin sosiaalitoimessa tulisi olla suunnitelma näiden tilanteiden varalle.