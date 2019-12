Poliisi: 10-vuotiasta poikaa puukotettiin Citymarketissa Tampereella – epäilty otettu kiinni

Poliisin mukaan tilanne on ohi. Yksi henkilö loukkaantui lievästi.

Tampereella Turtolan K-Citymarketissa tapahtui keskiviikkona päivällä noin kello yhden aikaan huomiota herättänyt välikohtaus.

Poliisin mukaan mies yritti lyödä alle 10-vuotiasta poikaa ylävartaloon kaksi kertaa, mutta pojan isä esti toisen iskun. Poika ei vahingoittunut, mutta isä sai lieviä vammoja. Pojan talvitakki vaurioitui käyttökelvottomaksi.

Yhdessä paikalle tulleen miehen kanssa hyökkääjä saatiin luopumaan teräaseesta, ja hänet saatiin pidettyä aloillaan poliisin saapumiseen.

Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä. Epäilty, vuonna 1990 syntynyt tamperelaismies, on otettu kiinni. Poliisin mukaan hän ei ole ulkomaalaistaustainen.

Rikoskomisario Jari Kinnunen Sisä-Suomen poliisista kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että tilanne on nyt ohi. Tutkinta on vasta alussa.

– Ihmiset ovat täällä meillä kuultavana, Kinnunen sanoo.

Asianomistajia on jo kuultu, ja epäiltyä kuullaan torstaina.

Paikalla olleet sivulliset voivat halutessaan olla yhteydessä sosiaalipäivystykseen, numeroon 0500625990 kriisiavun saamiseksi.

Tutkinnanjohtaja Kinnunen kertoi aiemmin STT:lle, että yksi henkilö on otettu kiinni epäiltynä teosta ja osallisena on ”pari muuta”. Kinnusen mukaan yksi on loukkaantunut lievästi. Hän ei kommentoinut, mitä tilanteessa on tapahtunut, mistä rikosnimikkeistä on kyse ja milloin teko on tapahtunut. Hän ei myöskään ottanut kantaa, tapahtuiko teko ulkona vai sisällä.

Iltalehden haastattelemien silminnäkijöiden mukaan välikohtaus sattui sisällä kaupan hyllyväleissä, ja paikalla oli useita 20–30-vuotiaita ihmisiä. Lisäksi paikalla oli lehden mukaan paljon pelastuslaitoksen ensihoitohenkilöstöä ja sosiaalipuolen työntekijöitä.

VR tiedotti aiemmin iltapäivällä, että junaliikenne Tampereen asemalla keskeytettiin viranomaispäätöksellä. Sisä-Suomen tilannekeskuksen mukaan keskeytys johtui raiteilla liikkuneesta henkilöistä eikä tilanne liittynyt millään tavoin Turtolan tapahtumiin.

VR:n mukaan junaliikenne Tampereella jatkuu, mutta yhtiö kehottaa matkustajia varautumaan viivästyksiin.