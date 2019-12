Rehtori ylitti käräjäoikeuden mukaan toimivaltuutensa, mutta teko ei aiheuttanut haittaa oppilaille ja oli muutenkin vähäinen.

Pirkanmaan käräjäoikeus on hylännyt Sylvään koulun rehtorin syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta. Häntä syytettiin oppilaiden päättöarvosanan nostamisesta omin päin. Rehtori sanoi itse, että hän pyrki varmistamaan oppilaiden oikeusturvan toteutumisen, sillä lasten opettajan opetus oli puutteellista.

Käräjäoikeus katsoi, että rehtori rikkoi virkavelvollisuuttaan ylittäessään toimivaltansa, sillä oppilaiden päättöarvosanasta päättää kunkin aineen opettaja. Käräjäoikeus katsoi, että rehtori Jari Anderssonin menettely oli kuitenkin vähäistä muun muassa siksi, ettei oppilaille syntynyt haittaa arvosanojen korottamisesta.

– Oppilaiden arvosanoja on muutettu heidän edukseen. Andersson on tehnyt hallintopäätöksen oppilaiden vanhemmilta saamansa palautteen ja opinto-ohjaajan tekemien havaintojen jälkeen. Riidatonta myös on, että arvosanoista on keskusteltu opettajan kanssa. Menettelyn moitittavuutta lisää kuitenkin se, että kyse ei ole ollut yksittäisen arvosanan muuttamisesta. Vähäisyyden puolesta ja sitä vastaan puhuvia seikkoja kokonaisuutena arvioituaan käräjäoikeus katsoo, että mainituissa olosuhteissa Anderssonin menettelyä on pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä, käräjäoikeus katsoi.

Tuomio ei ole lainvoimainen.