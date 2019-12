Uusnatsipomo valtuuston pikkujouluissa puhuttaa Tampereen päättäjiä: ”Ihmisten ideologioiden luokittelu on vaikeaa”

Juuri nyt

Terhi Kiemunki on monessa mukana. Tässä hän puhuu Turun terrori-iskun muistolle järjestetyssä tapahtumassa Aurajoen rannalla elokuussa 2017.

Asiaa puidaan valtuustoryhmissä. Puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen toivoo kontrollin sijaan luottamusta.

Juuri nyt Tampereen kuntapolitiikan keskiössä on suurten päätösten sijaan kaupunginvaltuuston pikkujouluihin perjantaina ilmestynyt henkilö. Kyse on perussuomalaisten varavaltuutetun Terhi Kiemungin mukana tulleesta seuralaisesta, Pohjoismaisen vastarintaliikkeen johtajasta Antti Niemestä.

Valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen (kok.) on pahoillaan tapahtuneesta. Ikosen maanantain Niemi pisti pitkälti uusiksi.

– Asiasta on tarve käydä keskustelua. Tarkoitukseni on tänään keskustella kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa ja miettiä, millaisia johtopäätöksiä asiasta pitää vetää, Ikonen sanoo.

Tampereen linja on ollut jo pitkään, ettei kaupunki anna tilojaan ääriliikkeiden käyttöön. Toisaalta Niemen ei tiedetä suinkaan tuoneen aatettaan esille pikkujouluissa, saatika, että hänet olisi kutsuttu paikalle liikkeensä edustajana.

Niinpä Ikonen ei tarttunut asiallisesti käyttäytynyttä Niemeä niskasta kiinni ja nakannut pihalle. Mutta hyvällä hän ei silti uusnatsijohtajan läsnäoloa katsonut.

– Emme halua kaupunkina edistää tämän tyyppistä ajattelua. Haluamme kunnioittaa kaikkien ihmisten ihmisarvoa. Sellainen symbolinen merkitys tällä on.

– Tässä puhutaan vahvoja tunteita herättävistä asioista kuten natsien hirmuteoista, joita ei voi pitää hyväksyttävinä.

Ikonen korostaa, ettei vastaavaan ongelmaan ole aiemmin törmätty. Tähän saakka vuotuiset pikkujoulut ovat voineet perustua valtuutettujen keskeiseen luottamukseen. Valtuutetut ovat aina saaneet tuoda mukanaan avecin, jolla on lähtökohtaisesti tarkoitettu puolisoa tai elämänkumppania. Ikonen uskoo, että asia nostetaan esille Kiemungin kanssa henkilökohtaisesti.

– Heidän (Kiemunki ja Niemi) keskinäisestä suhteestaan en tietenkään tiedä, mutta tarkoitus on palauttaa mieliin, mistä perinteessä on kyse.

– Tapahtuneesta pitää ottaa opiksi ja tarkistaa käytänteitä, ettei vastaavaa enää tapahdu. En haluaisi mennä hirveän vahvan kontrollin kautta, mutta voi olla, että kontrollikin on jatkossa tarpeen, Ikonen pohtii.

Oma ongelmansa on myös rajanveto siitä, milloin on kyse ääriliikkeestä, milloin ei.

– Meidän pitää käydä läpi pohdinta myös määrittelystä. Ihmisten ideologioiden luokittelu on haastavaa, sillä kyse on usein veteen piirretyistä viivoista. On selviä tilanteita, mutta myös sellaisia, joissa raja ei ole niin selvä.

Kiemunki nousi varavaltuutetuksi kuntavaaleissa perussuomalaisten listalta. Myöhemmin hänet on erotettu niin ryhmästä kuin koko puolueesta. Pari vuotta sitten Kiemunki tuomittiin hovioikeudessa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.