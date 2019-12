Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajan mukaan Pohjoismaisen vastarintaliikkeen johtajan ilmestyminen valtuuston pikkujouluihin on paheksuttavaa.

Kansanedustaja ja Tampereen kaupunginvaltuutettu Iiris Suomela (vihr) kertoi perjantai-iltana Twitterissä, että Pohjoismaisen vastarintaliikkeen johtaja Antti Niemi istui perussuomalaisten pöydässä Tampereen valtuuston pikkujouluissa.

– Olen Tampereen valtuuston pikkujouluissa. Niin on myös väkivallan tähden kielletyn Pohjoismaisen vastarintaliikkeen johtaja, joka on täällä PS:n valtuutettujen seurana. Jos joku vielä epäilee PS:n ja äärioikeiston yhteyksiä, nyt on hyvä hetki lopettaa, Suomela twiittasi.

Pohjoismainen vastarintaliike on äärioikeistolainen ja kansallissosialistinen liike. Korkein oikeus on määrännyt sen väliaikaiseen toimintakieltoon.

Suomelan mukaan ainakin perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva ja varapuheenjohtaja Heikki Luoto olisivat viettäneet aikaa samassa pöydässä PVL:n johtajan kanssa.

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen johtajan Antti Niemen osallistuminen Tampereen kaupunginvaltuuston pikkujouluihin ei miellyttänyt kaikkia valtuutettuja. Kuva vuodelta 2017.

Kaleva ja Luoto ovat tiedotusvälineille kieltäneet tuntevansa Niemeä tai edes tunnistaneensa, kuka tämä on. Kaleva kertoo MTV Uutisille, että tieto PVL:n johtajan osallistumisesta pikkujoulujuhliin tuli hänelle jälkikäteen epämiellyttävänä yllätyksenä.

Kalevan mukaan Niemi oli juhlissa perussuomalaisista helmikuussa 2017 erotetun Terhi Kiemungin avecina. Kiemunki on Tampereella perussuomalaisten varavaltuutettu, vaikka ei olekaan puolueen jäsen.

Kiemunki erotettiin viime kesänä perussuomalaisten valtuustoryhmästä. Päätös liittyy äärioikeistolaisen Kansallismielisten liittouman kesäkuun alussa pitämään kesäleiriin.

Kiemunki erotettiin perussuomalaisen puolueen jäsenyydestä jo vuonna 2017. Hänet irtisanottiin myös tehtävästään kansanedustajan avustajana. Tammikuussa 2018 hovioikeus tuomitsi Kiemungin sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Niemi saapui pikkujouluihin Terhi Kiemungin avecina. Kiemunki on perussuomalaisten varavaltuutettu, vaikka ei olekaan puolueen jäsen.

Tampereen kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Aila Dündar-Järvinen (sd) vahvisti sunnuntai-iltana olevansa tietoinen tapauksesta ja sanoi sen herättäneen huolta tilaisuudessa.

– En itse tunnista kyseistä henkilöä ulkonäöltä, mutta monet valtuutetut tulivat kertomaan asiasta, Dündar-Järvinen kertoo.

Dündar-Järvisen mukaan valtuuston puheenjohtajisto ei ole vielä käsitellyt aihetta tai päättänyt, miten tapaukseen reagoidaan. Hän aikoo nostaa asian esiin maanantaina, jolloin kokoustavat sekä valtuusto että kaupunginhallitus.

– Aion ehdottomasti ottaa asian esille. Kyllä tähän täytyy jollain tapaa ehdottomasti reagoida. En itse hyväksy tällaista, vakava keskustelu tästä on käytävä, Dündar-Järvinen linjaa.

– Uskoisin, että tämä aiheuttaa keskustelua. Huomenna sitten selviää, mitä tästä mietitään ja mitä mieltä pormestari on asiasta.

Aila Dündar-Järvinen aikoo ottaa asian esille valtuuston puheenjohtajiston kanssa maanantaina.

Varapuheenjohtaja ei kuitenkaan toivo tapauksen johtavan siihen, että avecin tuominen pikkujouluun kiellettäisiin. Hänen mukaansa kirjoittamaton sääntö on ollut, että avecin tulisi olla puoliso, avopuoliso tai hyvin läheinen ystävä.

– Se olisi ikävää, jos avecia ei saisi tuoda ollenkaan. Tämä on niitä harvoja kertoja, jolloin puolisot saa ottaa mukaan ja hekin pääsevät näkemään, millaisten ihmisten kanssa teemme töitä viikoittain, hän pohtii.

– Tämmöinen ei saa toistua. Paheksun tällaista toimintaa suunnattomasti, eikä se ole hyväksi valtuuston arvovallalle. Hyvä pelisääntö tällaisen ehkäisemiseksi voisi olla, että avecin nimi pitäisi kertoa ennakkoon.