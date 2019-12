”Siitä se on mennyt lastenlasten leikkipaikan ohi”, kertoo jäljet pihallaan havainnut Olli Mustaniemi. Matkaa lähimpään päiväkotiin on vain muutama sata metriä.

Yhä röyhkeämmäksi käyvä citysusi herättää hämmennystä ja pelkoa Kankaanpäässä. Keskustataajamassa asuva Olli Mustaniemikin on kuullut suden liikkeistä, mutta nyt petoeläin osui omalle pihalle.

– Ennen meillä oli aita, joka piti koiran sisäpuolella. Nyt pitää kai hankkia aita, joka pitää sudet ulkopuolella, Mustaniemi miettii.

Mustaniemi löysi epäilyttävän suuret tassunjäljet pihaltaan maanantai-iltana. Tiistaina hän otti jäljistä kuvat ja soitti paikalle petoyhdysmiehen.

– Vaikea niitä oli muuksi todeta kuin suden jäljiksi, petoyhdysmies Raimo Soininen tiivistää.

Leveyttä jäljillä oli noin yhdeksän senttimetriä ja pituutta 9,5–10 senttimetriä.

– Kyseessä on aikuinen susi, joka on aikaisemminkin pyörinyt tässä keskustan alueella. Seudulla on useampiakin yksilöitä, mutta aika varmasti tämä on sama susi kuin aikaisemminkin. Samanlaisia jälkiä olen käynyt katsomassa useammassakin paikassa.

Jäljet löytyivät Olli Mustaniemen pihalta, lastenlasten leikkipaikalta.

Justeerin kaupunginosassa sijaitsevasta Mustaniemen pihasta on matkaa lähimpään päiväkotiin vain muutama sata metriä.

– Näin lähelle susi ei ole ennen tullut. Siitä se on mennyt lastenlasten leikkipaikan ohi. Alueella liikkuu paljon pieniä lapsia ja monilla on kotieläimiäkin, Mustaniemi kertoo.

– Varmaan tälle asialle pitäis jotain tehdä. Sudet olisi hyvä saada pois ihmisasutuksen keskeltä. Turhan rohkeiksi ne ovat jo tulleet, jos pihoilla kävelevät.

Mustaniemi uskoo, että susi pelkää luonnostaan ihmistä. Itse hän on silti jo miettinyt, uskaltaako iltapimeällä lähteä lenkkipoluille.

Petoyhdysmies Soininen tyynnyttelee pahimpia pelkoja.

– Lähden siitä, että missään tapauksessa lietso hysteriaa, sillä mitään oleellisia vahinkoja ei ole syntynyt, eikä todellista hätää ole. Suurpetojen takuumieheksi en silti lähde minä eikä lähde kukaan muukaan, Soininen muotoilee.

Hysterialla ja huolestumisella on eronsa. Huonostikin voi käydä, jos kohdalle osuva susi sattuu vaikka pelästymään.

– Jotain ikävää voi tapahtua myös, jos lapsi lähtee sutta karkuun. Se voi herättää sudessa saalistusvietin.