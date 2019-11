Tampereen seutu

Ratikkatyömaa laajenee – 700 metrin ja yli 22 miljoonan pistoraiteelle murskavoitto Tampereen valtuustossa

Tampereen kaupunginvaltuustossa kokousti maanantaina pitkään, olihan aihe merkittävä: ratikka. Kyse oli tällä kertaa siitä, rakennetaanko käytännössä jo valmiiseen raitiotieverkostoon heti alkuvaiheessa pistoraiteen Hatanpään valtatielle.Kriittisiä puheenvuoroja löytyi niin oikealta kuin vasemmaltakin, mutta lopulta tulos oli selvä. Pistoraide voitti äänin 50–16.Raitiotietä jatketaan Hatanpään valtatielle Hämeenkadun ja Tampereen valtatien välillä. Päätepysäkki tulee Sorin aukiolle. Raitiotielinja Tampereen yliopistolliselta keskussairaalalta linjataan Hatanpään valtatielle.Linja-autoaseman liittymään saakka yltävän pistoraiteen mitta on noin 700 metriä. Hatanpään ratahaaran kustannusarvio on hieman yli 18 miljoonaa euroa. Tähän on mahdollista saada noin 5,5 miljoonaa valtionapua.Lisäksi katuympäristön rakentaminen maksaa Tampereelle runsaat neljä miljoonaa.Hatanpään valtatien raitiotien rakentamistyöt on tarkoitus toteuttaa neljässä päävaiheessa vuosina 2020–2022. Ensimmäisenä valmistuu Hämeenkadun ja Suvantokadun välinen osuus, jolla raitiotie- ja bussiliikenne on tavoite aloittaa vuonna 2021.Toisena aikataulullisena päätavoitteena on, että koko Hatanpään valtatien raitiotieinfrastruktuuri, mukaan lukien raitiotiepysäkki Sorin aukion kohdalla ja ratavaihteet linja-autoaseman kohdalla, on valmis vuoden 2021 loppuun mennessä.Rakennustyöt voivat alkaa mahdollisesti jo tammikuussa. Keskustan alueen rakennushankkeiden saattamista kerralla valmiiksi ovat toivoneet muun muassa alueen yrittäjät.Aiemmin päätettyjen ratikkalinjojen rakentaminen alkoi tammikuussa 2017. Kaupallisen liikennöinnin nyt rakenteilla olevilla linjoilla on määrä käynnistyä syksyllä 2021. Linja Sorin aukiolle saakka aiotaan saada valmiiksi vielä saman vuoden loppuun mennessä.Kun tähän mennessä päätetyt rakennushankkeet ovat valmiit, Tampereella on kaksi raitiotielinjaa. Pidempi kulkee Pyynikintorin ja Hervannan väliä. Hatanpäälle päättyvän reitin toinen päätepysäkki on puolestaan TAYS:in eli yliopistollisen sairaalan kohdalla.