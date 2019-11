Tampereen seutu

Motoristi ajoi kohti aurinkoa ja katveesta kuolemaan – navigaattori puhui Volvo-miehen syyllisyyden puolesta

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Etelä-Pohjanmaalla asuvan hieman yli 50-vuotiaan miehen sakkoihin kuolemantuottamuksesta. Uhrin kuljettama moottoripyörä törmäsi kohtalokkaasti kärkikolmion takaa eteen tulleen Volvo-kuskin kylkeen.Rikos tapahtui sunnuntai-iltana viime vuoden syyskuussa Porintiellä Sastamalassa. Vastaaja oli onnettomuushetkellä kääntymässä Mouhijärven risteyksestä itään Tampereen suuntaan. Uhri kuljetti Honda ST 1300 -pyöräänsä länteen Poria kohden.Ilta-aurinko paistoi lännestä. Vastaaja kertoi oikeudessa tunnistaneensa matalalta paistaneen auringon vaaran. Hän kertoi ajatelleensa, että ”jos en näe, en aja”.Risteystä lähestyi samaan aikaan Tampereen suunnasta pakettiauto, jonka vastaaja huomasi pian ryhmittyvän kääntyvien kaistalle. Kun vastaaja ei nähnyt suoraan ajavien kaistalla muita ajoneuvoja, hän lähti ylittämään kaistaa kääntyäkseen vasemmalle.Rattia kääntäessään hän näkikin yllättäen moottoripyörän, joka oli kallistunut vasemmalle. Vastaajan käsitys oli, että moottoripyörä oli jostain syystä ajautunut pakettiauton perässä kääntyvien kaistalle ja palannut siitä sulkuviivan yli suoraan ajavien kaistalle.– Kun näin tämän motoristin niin näytti, että hän heilautti vasemmalle moottoripyörää. En tiedä, heilahtiko sitten jarrun voimasta vai koittiko kääntää, mutta saman tien rysähti minun vasempaan kylkeen, vastaaja kertoi esitutkinnassa.Moottoripyörä tuli yllätyksenä myös vastaajan takana risteykseen tulleelle kuljettajalle. Todistaja kertoi nähneensä ensin vastaajan jarruttavan ja vasta sen jälkeen moottoripyörän.Todistaja arveli syyksi sen, että moottoripyörä lähestyi risteystä hyvin lähellä pakettiautoa ja olleen siksi ainakin hänen näkökulmastaan katveessa. Näkyvyys risteyksessä oli Tampereen suuntaan todistajan mukaan hyvä.Kaksilitraista diesel-Volvoa kuljettanut vastaaja kiisti rikoksen. Hän väitti tarkastaneensa molemmat kulkusuunnat huolellisesti.Poliisitutkinnassa korostui vastakkaisesta suunnasta matalalta paistanut ilta-aurinko. Tiedotteessaan poliisi epäili, että aurinko saattoi viedä kuljettajan huomion.Oikeus katsoi näytetyksi, että vastaaja syyllistyi huolimattomuuttaan liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja kuolemantuottamukseen. Ratkaisun mukaan vastaaja lähti väistämisvelvollisena kääntymään moottoripyörän eteen.– Kääntymässä ollut pakettiauto on muodostanut ainakin (todistajalle) näkemäesteen ja ennen ryhmittymistään kääntyvien kaistalle myös (vastaajalle), oikeus kirjasi ratkaisuunsa.– Moottoripyöräilijällä on ollut oikeus luottaa siihen, että (vastaaja) ei tule kolmion takaa risteykseen.Vastaajan näkemystä vastaan puhui myös moottoripyörän navigaattooriin syötetty tieto, jonka mukaan seuraava aiottu kääntymispaikka Porintieltä oli yli 60 kilometrin päässä.Uhri oli myös noin 50-vuotias mies. Hän menehtyi saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalla.Vastaaja tuomittiin 70 päiväsakkoon. Maksettavaa tuli 3780 euroa.