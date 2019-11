Tampereen seutu

Poliisiammatti­korkeakoulun ylikonstaapeli syytteisiin lukuisista seksuaalisista hyväksikäytöistä

Poliisiammattikorkeakoulun opettajana toiminutta ylikonstaapelia vastaan on nostettu syytteitä seksuaalisista hyväksikäytöistä, seksuaalisesta ahdistelusta ja virkavelvollisuuden rikkomisista, kertoo syyttäjä tiedotteessaan.Uhreja on yhteensä seitsemän.Ylikonstaapeli on syyttäjän mukaan pidätettynä virastaan. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiinAiemmin on kerrottu, että rikoksista epäilty ylikonstaapeli työskenteli voimankäytön opettajana. Epäasiallisen käytöksen on epäilty tapahtuneen sekä virantoimituksessa että vapaa-aikana.Toinen epäily: Naisopiskelijat ilmoittaneet miesopiskelijan käytöksestäHelsingin Sanomat uutisoi viime kuussa, että Poliisiammattikorkeakoulussa on selvitetty myös toista seksuaalisen häirinnän epäilyä. Lehden mukaan naisopiskelijat ovat tehneet ilmoituksia miesopiskelijan käytöksestä.Ilmoitukset koskevat tätä lukuvuotta. Kyse on suullisesta ja fyysisestä häirinnästä. Poliisiammattikorkeakoulu ei kerro häirintää kokeneiden naisten määrää, mutta HS:n tietojen mukaan ilmoitusten tekijöitä on yhteensä neljä.