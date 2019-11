Rikollista vai ei? Seurustelevien nuorten lähes kuuden vuoden ikäero jakoi kannat käräjillä – tuomari hävisi maallikoille

Tampereen seutu

Maallikkotuomarit voittivat Pirkanmaan käräjäoikeuden ammattituomarin 2–1 äänestyksessä, joka koski seksisuhteessa olevien nuorten viiden vuoden ja kahdeksan kuukauden ikäeroa. Maallikkojen voitto tiesi sitä, että nyt 22-vuotiasta miestä vastaan nostettu syyte lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kaatui.Nuoret aloittivat seurustelun keväällä 2017 tytön ollessa noin 14,5-vuotias. Poika oli täyttänyt 20 vuotta pari kuukautta aikaisemmin.Muutamien kuukausien ajan suhde pysyi halausten ja suudelmien tasolla. Seksuaalinen kanssakäyminen alkoi syksyllä hieman ennen tytön 15-vuotispäiviä.Suomen lain mukaan seksi alle 16-vuotiaan kanssa on kiellettyä. Määrättyä suojaikärajaa nuoremman ei katsota kykenevän antamaan suostumustaan seksuaaliseen kanssakäymiseen. Lain silmissä sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan kanssa on tämän tahdon vastainen ja näin ollen rikos.Lakiin on kuitenkin kirjattu myös seurustelusuhteita koskeva rajoitussäännös. Sen mukaan lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ei rangaista, jos nuoret ovat toimineet yhteisymmärryksessä. Ehtona on myös se, että nuoret ovat henkiseltä ja fyysiseltä kehitykseltään lähellä toisiaan.Oikeuden käsittelemässä tapauksessa nuoret olivat tutustuneet toisiinsa pienen pirkanmaalaisen kunnan nuorisotiloissa, jossa nuorten ikähaitari on suuri. Pitempiaikainen tuttavuus oli johtanut ihastumiseen ja seurusteluun.Noin puolen vuoden seurustelun jälkeen suhde eteni molempien tahdosta seksuaaliseen kanssakäymiseen.Maallikkotuomarit katsoivat, että tyttö oli seksisuhteen alkaessa jo lähellä suojaikärajaa. Lisäksi osapuolten henkinen ja ruumiillinen kypsyys oli maallikkotuomareiden mukaan lähellä toisiaan.– Kokonaisarvioinnissa pitää ottaa huomioon nuorten normaali seurustelusuhde, jossa ei ole kiirehditty yhdyntöihin vaan edetty maltilla molempia tyydyttävässä tahdissa, niin ettei (tytön) henkinen tai fyysinenkään kehitys ole vaarantanut, oikeus kirjasi ratkaisuunsa.– Koska seurustelusuhteeseen eikä myöhempään seksisuhteeseen liity painostusta, maanittelua tai manipulointia tau muutakaan toisen suostumukseen vaikuttavaa seikkaa, tulee rajoitussäännös sovellettavaksi.Ratkaisun yhteydessä käräjätuomari perusteli omaa, erivää mielipidettään. Hän vetosi ikäeroa arvioivaan oikeuskirjallisuuteen.– Lapsen ollessa 15–16-vuotias ja tilanteessa, jossa hänen ja tekijän välillä on aito ystävyyssuhde, ikäeron suuruus voi olla enintään noin viisi vuotta. Tätä suurempi ikäero johtaa siihen, että kehityseroilla ei ole enää merkitystä ja teko on rangaistava, käräjätuomari linjasi oman kantansa.– Lapsen ollessa 14-vuotias ikäeroa ei ole pidettävä säännöksen tarkoittamalla tavalla suurena, jos ikäero on noin 3–4 vuotta.Tuomarin mukaan osapuolet olivat kypsyydeltään omia ikätasojaan vastaavalla tasolla.Jos käräjätuomarin kanta olisi voittanut, olisi syytetty nuorukainen tuomittu kuuden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.