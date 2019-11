Tampereen seutu

17 kesän suosikkilaite joutuu lähtemään Särkänniemestä – ”Se on iso ja melko kovaääninen”

Särkänniemessä Koiramäen vieressä vuodesta 2003 asiakkaita pyörittänyt Half Pipe -ratalaite poistuu Särkänniemen laitevalikoimasta ympäröivän alueen tulevaisuudensuunnitelmien vuoksi. Särkänniemen tiedotteen mukaan Half Pipe puretaan myyntiä varten loppusyksyn 2019 aikana.– Half Pipen tulevaisuus on ollut pitkään avoinna. Se on iso ja melko kovaääninen laite, ja Särkänniemen alueen kehittämissuunnitelmia tehtäessä on käynyt ilmi, ettei sille olisi enää tilaa ainakaan vanhalla paikallaan Superpark-rakennuksen ja Koiramäen välissä, kertoo Särkänniemen kehitysjohtaja– Laitteen sijainti ylipäätään on ollut haasteellinen, koska se on ollut erillään muista hurjista laitteista ja kaiken lisäksi melko lähellä asutusta.Laitteen siirtoa toiseen paikkaan Särkänniemen sisällä harkittiin pitkään, mutta lopulta Särkänniemi päätti luopua laitteesta.– Laitteen käyttöaste on turhan pieni suhteessa koviin huoltokustannuksiin, Aarresuo perustelee.– Teimme päätöksen, että laitteella ei ole paikkaa Särkänniemen tulevaisuudensuunnitelmissa, ja juuri nyt olisi ollut tavanomaista suurempien vuosihuoltojen aika. Tämän vuoksi laitteesta päätettiin luopua nyt.Viime vuosina Särkänniemeen on tullut useita uusia hurjia laitteita, joiden kautta puisto on varautunut joidenkin vanhempien laitteiden poistumiseen. Half Pipen jälkeensä jättämää aukkoa täyttävät esimerkiksi vuonna 2019 avattu BOOM, 2017 avattu Hype ja 2016 avattu X. Ensi kesänä Särkänniemeen ei ole tulossa suuria laiteuudistuksia.– Meillä on ilman Half Pipeakin nyt erinomaisen hyvä laitevalikoima, jonka vetovoimaan luotamme vahvasti. Ensi kauden uudistukset liittyvät ennen kaikkea Särkänniemen viihtyisyyden ja asiakaskokemuksen parantamiseen muun muassa puistoympäristöä ja digitaalisia palveluita kehittämällä, kertoo Aarresuo.– Merkittävin yksittäinen investointi ensi kaudelle ovat Näsinneulan uudet elämyshissit, jotka avautuvat keväällä 2020.Half Pipe on ollut Aarresuon mukaan hyvä laite.– Laadukas ja hurja rata on tietenkin ollut monen Särkänniemi-kävijän suosikki. Siinä mielessä laitteesta luopuminen on kurjaa, hän toteaa.Half Pipe puretaan marras-joulukuun aikana ja siirretään Särkänniemestä varastoon myyntiä varten. Myynnistä vastaa ulkopuolinen yhteistyötaho. Vielä ei siis ole tiedossa, missä päin maailmaa Half Pipe tulevaisuudessa asiakkaita pyörittää.Half Pipe oli kesän 2003 uutuuslaite, eli se ehti olla käytössä Särkänniemessä 17 kesän ajan. Laitteen valmistaja on Intamin, joka on valmistanut myös Tornado-vuoristoradan. Half Pipen pituusraja oli 140 cm.