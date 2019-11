Tampereen seutu

Miestä syytetään naisen tappamisesta fileerausveitsellä Mänttä-Vilppulassa

Elokuisen Mänttä-Vilppulan epäillyn henkirikoksen käsittely alkoi tänään Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Syyttäjän mukaan mies tappoi viisikymppisen naisen ensin pahoinpitelemällä tätä ja lyömällä lopulta selkään fileerausveitsellä omassa asunnossaan. Syyttäjän mukaan mies ja nainen olivat kahdestaan miehen asunnolla, kun heille tuli riitaa. Mies oli syyttäjän mukaan myös aiemmin uhannut naista tappamisella ja asunnolta oli kuulunut riitelyn ääniä.Oikeuden asiakirjoista ja julkisista osoitetiedoista selviää, että henkirikoksesta epäilty kuusikymppinen mies on aiemmin tuomittu saman naisen pahoinpitelystä. Mies retuutti naista vuonna 2015 juhannuksena niin, että tämä putosi sängyltä. Sitten mies potki maassa makaavaa naista ja repi tätä tukasta. Naiselta irtosi hiuksia ja hänen päähänsä tuli kuhmu.Mies tuomittiin pahoinpitelystä sakkoihin. Pirkanmaan käräjäoikeudessa vuoden 2016 alussa annettu tuomio on lainvoimainen.Oikeuden asiakirjojen mukaan mies ja uhri ovat asuneet yhdessä ainakin vielä vuonna 2017.Miehen mukaan kyse oli tapaturmastaMies kiistää syytteen taposta. Hänen mukaansa nainen oli saanut pahoinpitelyvammat kaaduttuaan aiemmin koiran kanssa lenkillä. Hän myös sanoo kirjallisessa vastauksessaan, ettei ole tahallaan lyönyt naista veitsellä.– Tarkoitus oli korjata veitsellä kaapiston koristelistaa ja kulkiessaan kaapin luo hän kompastui ja veitsi oli vahingossa osunut (naiseen). Kyseessä on ollut tapaturma eikä tahallinen henkirikos.Syyttäjä vaatii miehelle ehdotonta vankeusrangaistusta.