Tampereen seutu

SM-tasolla urheileva sairaanhoitaja oli ”työtön” 17 kuukautta – huijasi liki 17 500 euroa

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 43-vuotiaan sairaanhoitajan ehdolliseen vankeuteen törkeästä petoksesta. Terveydenhuoltoalan työttömyyskassalle nainen ilmoitti vuoden ja viiden kuukauden ajan olevansa työtön, vaikka oli käytännössä jatkuvasti töissä.Rikos tapahtui vuosien 2015–16 aikana. Nainen oli rikoksen tekoaikana yhteensä neljän eri työnantajan palveluksessa muun muassa Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.Nainen tienasi ilmoituksillaan perusteetonta ansiopäivärahaa reilut 17 400 euroa. Esitutkinnassa nainen myönsi teon. Käräjäoikeuden käsittelystä nainen jäi pois.Oikeus tuomitsi nykyisin Pirkanmaalla asuvan naisen kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen.Nainen on menestynyt viime vuosina urheilussa. Hän on saavuttanut mitaleita voimailulajinsa SM-kisoissa.