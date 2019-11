Tampereen seutu

Humalainen näpistelijä heitteli kioskinpitäjää proteiinipatukoilla ja uhkaili: ”Vedän sut kylmäksi”

Piti huitovan miehen maassa

Murto varastetulla kulmahiomakoneella

Turun hovioikeus piti voimassa 37-vuotiaan miehen seitsemän kuukauden ehdottoman tuomion lukuisista omaisuusrikoksista.Mies oli syyllistynyt lähes kolmeenkymmeneen näpistykseen ja puoleenkymmeneen varkauteen tai sellaisen yritykseen heinäkuun 2017 ja tammikuun 2018 välisenä aikana Tampereella.Mies näpisteli enimmäkseen alkoholia, mutta välillä hänen matkaansa tarttui kaupoista epätavallisempiakin tuotekokonaisuuksia.Kerran hän esimerkiksi varasti Tokmannilta partahöylän, muumimukin ja neljä olutta.Rikoksista vakavin oli kuitenkin pahoinpitely, johon mies syyllistyi syyskuussa 2017.Hän oli tuolloin näpistämässä kahta 2,50 euron arvoista proteiinipatukkaa Tampereen keskustassa sijaitsevalta kioskilta, kun kioskinpitäjänä toiminut nainen huomasi miehen puuhat.Kioskinpitäjä seurasi humalaista näpistelijää ulos ja nappasi tätä selästä kiinni. Mies raivostui kiinnijäämisestään siinä määrin, että alkoi tuuppia naista ja heitellä häntä proteiinipatukoilla.– Vedän sut kylmäksi, humalainen mies uhkasi ja yritti tarttua naista kaulasta.Kioskinpitäjä kaatoi miehen maahan. Vaikka mies potki ja huitoi, kioskinpitäjä piti hänet maassa siihen asti, kunnes poliisi tuli paikalle ja korjasi rähisijän talteen.Kioskinpitäjä sai välikohtauksessa mustelmia ja mies velvoitettiin korvaamaan hänelle 50 euroa kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta.Alun perin miehen juttua käsitteli Pirkanmaan käräjäoikeus toukokuussa 2018.Jo käräjäoikeus katsoi, että seitsemän kuukauden vankeus on tuomittava miehelle ehdottomana, sillä mies on syyllistynyt aiemminkin vastaavankaltaisiin omaisuusrikoksiin.Erikoisemmasta päästä olevassa tapauksessa mies varasti ensin tamperelaiselta työmaalta kulmahiomakoneen, jota sitten käytti murtautuakseen Hämeensillan kupeessa sijaitsevan Ruby and Fellas -ravintolan varastoon ja ulkomyyntipisteeseen.Kyseisen tapauksen oikeus katsoi ainoastaan varkauden yritykseksi, sillä mies oli etsimässä varastosta alkoholia, jota ei kuitenkaan löytänyt.