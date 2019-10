Tampereen seutu

Lihaa. Valtavasti lihaa. Suomalaisten monivuotista suosikkia, vain 69 senttiä paketti ja lopulta vain 40 senttiä paketti. Ei ostorajoituksia!Tampereella Kalevan Prismassa jauheliha oli viime viikon lopulla erikoistarjouksessa. Lauantaina ihmiset säntäilivät sinne tänne ja kaupan työntekijät lappasivat kylmälaareihin lisää minkä ehtivät.Kärryt täytettiin lihalla jopa ääriään myöten ja niin täytettiin Ilta-Sanomien keskustelupalstakin. Hamstraamista kommentoitiin 695 kertaa.Joku oli lihahurmoksesta ahdistunutkin, ja suosituin kommentti tarjosi tähän yksinkertaista lääkettä. Samalla se tiivisti yksinkertaisesti syyn ostaa kerralla paljon.– Meillä on ainakin pakastin, johon voi laittaa ruokaa, eikä se pilaannu. Voi ostaa tarjouksesta enemmänkin. Suosittelen ahdistuneelle pakastimen ostoa, nimimerkki Xx. kertoi ja sai 3 743 tykkäystä.Nimimerkki Jipa muistutti, että jättimäärässä lihaa muhii lämmin yhteisöllisyys. Peukkuakin tuli 2 833 kertaa.– Pakkaseen vain, hyvät kaupat tekivät. 45 pakettia jauhelihaa menee hetkessä isommassa perheessä tai on voitu ostaa samalla tuttavalle/naapurillekin, Jipa sanoi.Myös kolmanneksi suosituin kommentti (1 798 tykkäystä) liittyi pakastamiseen. Siinä tuotiin esiin myös ilmastonäkökulma.– Näille ahdistujille saattaa tulle shokkina että suomalaisilla on sellainen hieno keksintö kuin pakastin, johon voi säilöä edullista ruokaa moneksi kuukaudeksi eteenpäin, jopa vuosiksi. Ilmasto ei pelastu suomalainen karjantuotanto lopettamalla, ihmiset eivät voi syödä sitä ruohoa, jota karja syö ja ruohon kasvattaminen on noin tuhat kertaa ekologisempaa kuin viljely. Siihen ei tarvita lannoitteita ja viljelysmaahankin niitä tarvittaisiin vähemmän jos niitä vuoroviljeltäisiin, nimimerkki Masa esitti.Monet toivat esille senkin seikan, että Suomessa on paljon vähävaraisia, jotka ”taatusti iloitsevat tilanteesta”, kuten nimimerkki Pri kirjoitti. Nimimerkki Hippi EVP arveli, että lihaa on voinut mennä myös vaikkapa pizzeriaan, sen verran halpaa se on ollut.– Tässä lihallistui suomalaisten heikko ostovoima. Kun on halpaa, ostetaan varastoon, nimimerkki Maukka arvioi.– Eikö tuolla nimenomaan ole järjen kanssa tekemistä. Vaikka se jonkun hyvätuloisen 300–400e HH talvitakissa kulkevan ilmastopeilaajan käsityskyvyn ulkopuolella onkin, niin siinä saattoi olla jollekin vähävaraiselle perheelle muutaman kuukauden ruuat lihan osalta. Säästetyllä rahalla saattavat sitten perheen muksut saada esimerkiksi joululahjat tai jouluruuat, joihin ei ihan joka perheellä ole ihan joka joulu varaa, nimimerkki Jak kirjoitti.Suosituimmissa kommenteissa hamstraamista ymmärrettiin paljon enemmän kuin arvosteltiin. Nimimerkki Minä piti touhua järjettömänä ja sai 423 tykkäystä.– Järjetöntä touhua, mutta raha pistää ihmiset sekaisin. Kuinkahan monelle käy niin, että kotiin päästyä tajuaa, että pakastimeen ei mahdu kuin 20% ostetusta lihasta ja ulkopuolelle jää 20 pakettia.– Vain Suomessa. Se kun saa vähän halvemmalla ni sit sitä hamstrataan kuin viimeistä päivää. Ja pakkaset täynnä jauhelihaa. Tuosta enää puuttui se että 10 pakettia ostaneet ois saaneet ämpärin kaupan päälle. Kyllähän tuommonen tarjous jos ois niin varmasti pari ylimääräistä pakettia ostaisin mut tuskin 45 pakettia kärräisin kun ei tuo jauheliha normaali hintaisenakaan niin kallista ole, nimimerkki Voi hyvä luoja kirjoitti.