Vanhemmat riitaantuivat 24-vuotiaana kuolleen lapsensa hautapaikasta – vajaan vuoden jälkeen poika on yhä hautaamatta

Tampereen seutu

Vanhemmat riitaantuivat 24-vuotiaana kuolleen lapsensa hautapaikasta – vajaan vuoden jälkeen poika on yhä haut

Poika kuoli vain 24-vuotiaana viime vuoden joulukuussa. Siitä lähtien pojan vanhemmat ovat taistelleet vainajan viimeisestä leposijasta.Asiasta ei päästy sopuun, vaan riita eteni käräjäoikeuteen.Äiti vaati käräjäoikeudessa, että pojan tuhkat haudataan sukuhautaan Kangasalle tai Tampereelle. Äidin väitteen mukaan tämä olisi ollut pojan toive. Tampereella asuva äiti väitti, että hänen suhde poikaan olisi ollut läheinen.Isä vaati puolestaan, että poika haudataan kotipaikkakunnalleen Järvenpäähän.perusteli käräjäoikeudessa vaatimustaan sillä, että poika oli asunut yli kymmenen vuotta Järvenpäässä, minkä lisäksi tämän koulu, ystävät, jääkiekkojoukkue ja kaikki sisarukset olivat samalla paikkakunnalla. Poika ei ollut koskaan asunut Tampereella. Pojan siskon mukaan vainajan suhde äitiin oli ristiriitainen.Asiassa oli oikeuden mukaan riidatonta se, että poika ei ollut eläessään ilmaissut toivetta hautaamisensa suhteen, eikä hautatoiveesta ollut mitään mainintaa yhdessäkään virallisessa asiakirjassa.Koska vainaja ei ollut ilmaissut toivettaan, käräjäoikeuden tulkinnan mukaan vainaja piti haudata kotipaikkakunnalleen Järvenpäähän. Äiti joutui maksamaan ex-kumppaninsa yli 4 500 euron oikeudenkäyntikulut.ei jäänyt kuitenkaan tähän, sillä äiti valitti Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden heinäkuussa antamasta tuomiosta Helsingin hovioikeuteen. Tällä kertaa äiti vaatii, että pojan tuhkat haudattaisiin Kangasalan sukuhautaan. Äiti vaatii myös, että hänen maksettavaksi määrätyt oikeudenkäyntikulut kumotaan.Äiti sanoo hovioikeuteen jättämässä valituksessa, että asian lopputulos olisi voinut olla toinen, mikäli häntä olisi kuultu henkilökohtaisesti käräjäoikeudessa. Kertomansa mukaan hän ei päässyt käräjäoikeuden käsittelyyn terveydellisistä syistä. Äiti vaatii, että hovioikeus kuulee häntä henkilökohtaisesti pääkäsittelyssä.– On odotettavissa, että asian lopputulos on toinen, kun (äitiä) on kuultu asiassa, äidin hovioikeuteen jättämässä valituksessa lukee.hovioikeus ei ole vielä päättänyt, myöntääkö se äidille jatkokäsittelyluvan. Pojan tuhkat ovat krematoriossa, ja ne ovat siten yhä hautaamatta.Vainajan sisko kuvailee pitkittynyttä, lähes vuoden kestänyttä prosessia raskaaksi.– Pahalta tämä tietysti tuntuu. Hän on aina muistoissamme, mutta ei ole vieläkään fyysistä paikkaa, minne mennä muistelemaan ja jättää kukkia sekä kynttilöitä, sisko sanoo.