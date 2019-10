Tampereen seutu

Optimistinen kokeilu sai aikaan ilkivaltaa ja järjestys­häiriöitä Tampereella

Kämmenniemen kirjaston omatoimiaukioloja Tampereen Teiskossa joudutaan supistamaan järjestyshäiriöiden vuoksi. Uudet aukioloajat astuvat Tampereen kaupungin tiedotteen mukaan voimaan ensi viikon maanantaina.Kämmenniemen kirjastossa on syksyn aikana aiheutettu häiriötä kirjaston asiakkaille omatoimiaukioloaikoina. Tämän vuoksi kirjaston omatoimiaukioloaikoja joudutaan supistamaan illoista ja viikonlopuista.Tähän saakka kirjaston ovet ovat olleet auki omatoimikäyttäjille maanantaista torstaihin kello 19:ään saakka ja perjantaista sunnuntaihin kello 18:aan saakka illalla. Jatkossa omatoimiaukioloaika on maanantaista torstaihin kello 7–17 ja perjantaista sunnuntaihin kello 7–16. Palveluaukiolot säilyvät ennallaan.Kämmenniemen kirjastossa on ilmennyt runsaasti ilkivaltaa aiemmin, minkä vuoksi omatoimiaukioloajoista on jouduttu välillä hetkellisesti luopumaan jopa kokonaan. Ratkaisuja tilanteeseen on etsitty myös yhdessä alueen asukkaiden kanssa.– On harmillista, että rajoitetumpiin omatoimiaukioloaikoihin joudutaan jälleen palaamaan. Omatoimiaikoja laajennettiin viime kesänä kokeiluluontoisesti. Syksyn aikana asiakkailta on kuitenkin tullut runsaasti valituksia kirjastossa tapahtuneista järjestyshäiriöistä. Osa asiakkaista on kokenut omatoimiasioinnin turvattomaksi, ja häiriköintitapauksien selvittäminen on työllistänyt kirjaston henkilökuntaa. Ongelmakäytöstä on ollut iltaisin, aluekirjastonjohtajaTampereen kaupunginkirjastosta sanoo tiedotteessa.Omatoimiaukioloaikoina kirjastoon pääsee sisään kirjastokortilla ja sen tunnusluvulla. Omatoimikäytön aikana kirjastossa ei ole henkilökuntaa. Omatoimiaukioloaikoina voi lainata ja palauttaa automaateilla, käyttää asiakastietokoneita, lukea lehtiä sekä työskennellä tai kokoustaa. Tiloja valvotaan tallentavin kameroin ja vartijakierroksin.Tampereella omatoimiaukiolot ovat käytössä Kämmenniemen lisäksi Terälahden, Messukylän ja Koivistonkylän kirjastoissa.