Tampereen seutu

Tampereella syttyi suuri tulipalo teollisuusalueella

Pirkanmaan pelastuslaitos sai torstaiaamuna hälytyksen suuresta tulipalosta.– Hälytys tuli kello 9.19. Tulipalo on syttynyt osoitteessa Hyllilänkatu 17. Alueella on useita teollisuusrakennuksia, Pirkanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan Ilta-Sanomille.Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan kyseessä on öljysäiliön palo, joka on saatu rajattua.Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä.Lisää aiheesta on tulossa myöhemmin.