Tampereen seutu

Yle: Tampere haluaa varmistaa musta­makkaran riittävyyden koululaisille ja potilaille

Kasvissyönnin suosion kasvu ei ole horjuttamassa perinneruoka mustamakkaran asemaa Tampereella. Ylen mukaan kaupungin ja sairaanhoitopiirin ravintoyhtiö Pirkanmaan Voimia haluaa pitää huolen siitä, että mustamakkara säilyy koulujen ja sairaaloiden ruokalistoilla ainakin seuraavat kolme vuotta.Uutisen mukaan mustamakkaraa kuluu ateriayhtiössä yhteensä noin 7 000 kiloa vuodessa. Mustamakkara on ruokalistoilla käytännössä kahdesta kolmeen kertaan vuodessa.Pirkanmaan Voimia aikoo tehdä kolmen vuoden hankintasopimuksen mustamakkarasta. Hankinta kilpailutetaan.Aiemmin maanantaina kerrottiin, että Helsingin yliopiston opiskelijaravintolaketju Unicafe lopettaa naudanlihan tarjoamisen ravintoloissaan ensi helmikuussa. Unicafe aikoo pienentää näin omaa hiilijalanjälkeään ja hillitä osaltaan ilmastonmuutosta.Mustamakkara valmistetaan siasta, joka on ilmastonmuutoksen kannalta nautaa vähemmän ongelmainen. Valmistuksessa käytetään muun muassa sianlihaa, sianverta ja usein esimerkiksi ruisjauhoja. Mustamakkara nautitaan perinteisesti puolukkahillon kera.Tunnetuin mustamakkaran valmistaja on Tapola Oy.