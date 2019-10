Tampereen seutu

100-vuotias talo ”tuoksui Linnanmäelle” – kellarista löytynyt salainen virhe kävi myyjälle kalliiksi

Viialan taajamassa Akaassa asunut perhe sai marraskuussa 2017 kuulla yllättävän ja pelottavan uutisen: perheen entisen kotitalon kellarissa oli koko kymmenen vuoden asumisen ajan muhinut syöpäpommi.Kyse oli rakennuksen alapohjan kantavana rakenteena käytetyistä ratapölkyistä, joiden kyllästämiseen käytetyn kreosootin eli karbolitervan PAH-yhdisteet ovat terveydelle vaarallisia. Niiden on todettu aiheuttavan muun muassa syöpää ja perimävaurioita.Perhe oli muuttanut eteenpäin myymästään talosta pari vuotta aikaisemmin. Lähes satavuotiaaseen taloon remonttia suunnitellut uusi omistaja oli pyytänyt paikalle rakennuskonservaattorin avustushakemuksen laatimista varten. Viesti oli selvä: ratapölkyt pitää saada rakenteista pois.Paikalle kutsutussa rakennusterveysasiantuntijassa poikkeuksellisen voimakas kreosootin haju sai heti aikaan aivastelua ja silmien kirvelyä. Asiantuntijan mukaan haju oli vielä voimakkaampi, kun edellinen perhe osti talon vuonna 2005.Talon vuonna 2015 ostanut nainen vaati 118 000 euron talokaupan purkua tai ainakin 70 000 euron alennusta kauppahintaan. Myyjät eivät suostuneet vaatimuksiin, joten riita päätyi Pirkanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.Oikeudessa kävi ilmi, etteivät kaikki reagoi kreosootin hajuun samalla tavalla. Esimerkiksi talon vuonna 2015 ostanut nainen ei ollut havainnut poikkeuksellista tuoksua ennen kaupantekoa. Oikeudessa nainen kertoi havainneensa kellarissa myöhemmin savusaunan hajua.– Todistajat ovat kuvanneet hajua ratapölkkymäiseksi ja Linnanmäen hajuksi, oikeus kirjasi ratkaisuunsa viitaten mitä ilmeisemmin Suomen vanhimman huvipuiston perinteikkääseen vuoristorataan.Talon ostanut nainen katsoi myyjien syyllistyneen tiedonantovirheeseen kaupan yhteydessä. Hänen mukaansa myyjien olisi pitänyt ”tiedostaa virhe eli haistaa ratapölkyt ja kivihiilen asuessaan rakennuksessa useamman vuoden ajan”.Kanteen pääasiallinen peruste oli kuitenkin ”vakavan ja välittömän terveyshaitan” aikaansaama rakennuksen asuinkelvottomuus. Ostaja korosti myös sitä, että käytännössä koko hänen koti-irtaimistonsa oli lasi- ja teräsesineitä lukuunottamatta pilaantunut.Oikeudessa oltiin yhtä mieltä siitä, että ratapölkyt on poistettava. Myyjäpariskunta korosti kuitenkin, ettei heillä ollut tietoa virheellisestä rakennusmateriaalista.– Reklamaatio on tullut täytenä yllätyksenä, pariskunnan mies kertoi oikeudessa.Oikeus totesi, ettei myyjäpariskunta ollut tietoinen kreosootista eikä syyllistynyt näin tiedonantovirheeseen. Kiinteistössä todetun virheen todettiin olevan niin sanotusti salainen.Vastuuta tiedon puute ei kuitenkaan poistanut. Oikeus määräsi myyjät korvaamaan ostajalle 40 000 euron hinnanalennuksen virheen korjaamiseksi. Kaupan purkuun oikeus ei katsonut olevan aihetta.Ennen oikeudenkäyntiä myyjät tarjosivat ostajalle 60 000 euron kertakorvausta, mihin ostaja ei kuitenkaan suostunut. Oikeuden ratkaisun suhteen myyjät siis voittivat riidan käräjillä.Koska oikeus hyväksyi ostajan vaatimukset vain osittain, kumpikin riidan osapuoli määrättiin maksamaan omat oikeudenkäyntikustannuksensa. Ostajan oikeudenkäyntikulut käräjillä olivat noin 5 000 euroa, myyjien noin 24 000 euroa, joten myyjien kulut nousivat käräjien osalta 64 000 euroon.Enemmänkin oikeudenkäyntikuluja oli luvassa, sillä talon ostaja ilmoitti tyytymättömyyttään tuomioon. Ennen hovin istuntoa osapuolet päättivät kuitenkin käydä riidan tulosta läpi tuomioistuinsovittelussa.Tulokseksi tuli sovinto, jonka yksityiskohtia hovioikeuden ratkaisussa ei kerrota.