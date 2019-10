Huippu-urheilja tuomittiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – pelasi härskiä pullonpyöritystä 14-vuotiaan kanssa

Tampereen seutu

Huippu-urheilja tuomittiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – pelasi härskiä pullonpyöritystä 14-vuotiaan

”Ovat pelanneet alaikäisen asianomistajan kanssa arvosteltavaa peliä”

Nainen tuomittu jo aiemmin lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista

Tamperelainen kansainvälisen tason miesurheilija on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa vankeuteen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kamppailulajissaan monta aikuisten Suomen mestaruutta voittanut urheilija kärsii puolen vuoden rangaistuksensa ehdollisena.Rikos tapahtui heinäkuussa 2017 Tampereella. Urheilijan lisäksi tekoon osallistui kaksi muutakin aikuista, tamperelainen mies ja Turun seudulta kotoisin oleva nainen. Uhrina oli 14-vuotias tyttö.Tapahtumat alkoivat paljastua, kun tekohetkellä 14-vuotias tyttö kertoi tapahtuneesta noin vuosi myöhemmin äidilleen.Aiemminkin seksuaalirikoksiin syyllistynyt nainen sai tytön tulemaan urheilijan ja toisen tamperelaismiehen asuntoon, jossa nelikko alkoi pelaamaan pullonpyöritystä. Peli osoittautui pelaajille jaettujen tehtävien vuoksi seksuaalissävytteiseksi.Pelin aikana tyttö suuteli urheilijaa ja tanssi tämän edessä. Tytön kertomuksen mukaan kyseessä olivat kielisuudelmat, ja hän tanssi urheilijan sylissä yläosa paljaana, mutta oikeus ei saanut pitävää näyttöä väitteiden tueksi. Lisäksi mies oli syytteen mukaan muun muassa kosketellut vastaajan kehoa ja rintoja ja työntänyt sormensa tytön suuhun.Toista miestä tyttö puristeli pelin aikana sukuelimistä housujen päältä ja otti tämän sukuelimen suuhunsa. Nainen puolestaan suuteli tyttöä. Kaikki muutkin suutelivat toisiaan pelin aikana.Peliin kuului myös se, että urheilija oli äänekkäässä sukupuoliyhteydessä naisen kanssa. Toinen mies ja tyttö olivat samaan aikaan toisessa huoneessa ja kuulivat äänet.Tyttö väitti kertoneensa ikänsä vastaajille, jotka väittivät puolestaan, etteivät tienneet tytön olevan vain 14-vuotias. Tytöstä puhuttiin heidän mukaansa 17–18-vuotiaana.Oikeus katsoi kuitenkin, että vastaajien olisi pitänyt varmistaa nuoren henkilön ikä. Tämän vuoksi vastaajien menettely katsottiin tahalliseksi.Syyttäjä näki ensimmäisen miehistä syyllistyneen törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, mutta käräjäoikeus ei pitänyt tekoa kokonaisuutena arvioiden törkeänä.Molemmat miehistä tuomittiin perusmuotoisesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Nainen tuomittiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä 60 päivän ehdottomaan vankeuteen. Käräjäoikeuden mukaan kolmikon rikokset olivat kuitenkin asteikon lievimmästä päästä.Oikeus perusteli naisen ehdotonta vankeusrangaistusta sillä, että nainen oli jo aiemmin tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Jos naisen syyksi nyt luettu rikos olisi tuomittu tuossa yhteydessä, olisi siitäkin mitä selvimmin tuomittu jo tuolloin ehdoton vankeusrangaistus, oikeus perusteli.Oikeus katsoi, että 28-vuotiaan naisen syyksi luettu rikos sisälsi suutelemista. Ensimmäinen mies syyllistyi lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön suutelemalla ja saamalla tytön puristelemaan sukupuolielintään. Urheilijamiehen katsottiin suudelleen tyttöä ja saaneen hänet tanssimaan edessään seksuaalissävytteisesti.Oikeus kuitenkin katsoi, ettei muita syyttäjän esittämiä teonkuvauksia pystytty selvittämään paikkansapitäviksi.Syytteiden tueksi esitetty perustui paljolti tytön kertomaan, minkä vuoksi jäi oikeuden mukaan mahdolliseksi, etteivät vastaajat toimineet kaikilta osin tytön väittämällä tavalla.Oikeuden mukaan aikuisten olisi tilanteessa muun muassa tullut selvittää nuoren henkilön ikä.– Vastaajat ovat pelanneet alaikäisen asianomistajan kanssa arvosteltavaa peliä ja hyväksyneet siihen liittyneen toiminnan.– Menettelytavat ovat olleet peliolosuhteissa seksuaalisesti olennaisia ja omiaan vahingoittamaan asianomistajan kehitystä, oikeus totesi.Tuomio ei ole lainvoimainen.Tyttö kärsi tapahtuneen vuoksi traumaperäisestä stressireaktiosta. Kolmikko joutuu maksamaan yhteisvastuullisesti tytölle tilapäisestä haitasta 3000 euroa. Jokainen vastaaja joutuu lisäksi maksamaan tytölle erikseen kärsimyksestä. Urheilijan ja naisen maksettavaksi määrätty korvaus on 1500 euroa. Sukupuolielimistä puristellun miehen on maksettava 2000 euroa.Urheilija nousi lajinsa huipulle muutamia vuosia sitten. Hän on edustanut Suomea myös kansainvälisissä kilpailuissa menestyksekkäästi. Viimeksi hän oli SM-mitaleilla tämän vuoden keväällä.28-vuotias nainen tuomittiin viime vuonna Turun hovioikeudessa kahden vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kolmesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kahdesta pakottamisesta.Nainen oli vuoden 2013 syyskesästä sukupuoliyhteydessä 15-vuotiaan pojan kanssa. Hän oli painostanut poikaa seksiin uhkaamalla muutoin laittaa nettiin uhristaan alastonkuvia.Seksuaalirikoskokonaisuus koostui neljästä eri jutusta, joissa kaikissa oli uhreina 15–16 -vuotiaita poikia.Hän oli muun muassa painostanut poikaa seksiin uhkaamalla muutoin laittaa nettiin uhristaan alastonkuvia. Kun poika täytti 16 vuotta, nainen valehteli olevansa raskaana ja pakotti uhrin sietämään seurustelusuhdetta ja siihen liittyviä jatkuvia yhteydenottoja ja seksuaalista kanssakäymistä kanssaan.Muut teot tapahtuivat vuonna 2015 ja ne ovat kuvaukseltaan samankaltaisia kuin ensimmäinenkin.