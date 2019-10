Tampereen visio: Rohkealla markkinoinnilla Pohjois-Euroopan kiinnostavimmaksi kaupungiksi! Mitä sanovat asukkaat?

Tampereen seutu

Visit Tampere Oy on valmistellut strategiaa yritysten kanssa. Vision mukaan Tampere on vuonna 2025 ”rohkeudestaan ja kestävästä kasvustaan tunnettu Pohjois-Euroopan kiinnostavin elämys- ja tapahtumakaupunki”.

Tampereen seudun matkailua kehittävä asiantuntijaorganisaatio Visit Tampere Oy on saanut valmiiksi luonnoksen alueen matkailun tulevaisuudesta. Nyt Visit Tampere kysyy kansalaisilta mielipiteitä strategialuonnoksesta.Luonnoksen mukaan rohkeudella tarkoitetaan ennen muuta kohdemarkkinointia, jolla on tavoitellaan lisäarvoa kumppaneiden markkinoinnille ja myynnille.Tavoitteena on kirkastaa viestiä kohderyhmille. Päämarkkina-alueina Visit Tampere pitää saksankielistä Eurooppaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Venäjää, Japania, Kiinaa ja kotimaata.Visit Tampereen missio ilmoittaa olemassaolonsa syyksi ”tehdä Tampereen seutua kansainvälisesti tunnetuksi ja auttaa kehittyviä matkailuyrityksiä ja yhteisöjä kasvamaan”.Alueen vahvuuksina pidetään strategian mukaan muun muassa Tampereen kompaktia, mutta urbaania keskustaa, opiskelijoita ja korkeatasoista ravintolakulttuuria. Heikkoutena mainitaan esimerkiksi lentoyhteydet.Mahdollisuuksia vision toteuttamiseksi tarjoavat muun muassa tuleva Kannen areena, ratikka ja Suomi-rata.Päivitetty strategia julkaistaan marraskuussa.