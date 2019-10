Tampereen seutu

25 kysymyksen kinkkinen Tampere-visa! Testaa, montako saat oikein

Tampere perustettiin 1. lokakuuta 1779, joten nyt on aika juhlia 240-vuotissynttäreitä tietovisan merkeissä. Kymmenen oikein 25 kysymyksestä on jo kelpo tulos, mutta saako joku jopa 20 oikein?

<section><h2><p>Kuinka hyvin tunnet Tampereen? Testaa!</p></h2></section><section><h2><p>Tampere on ruotsinkieliseltä nimeltään…?</p></h2></section><section><h3><p>Mikä näistä on Tampereen naapurikunta?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka jääkiekkopersoona vaikuttaa Tampereella?</p></h3></section><section><h3><p>Särkänniemen huvipuisto avattiin</p></h3></section><section><h3><p>Pispala sijaitsee Tampereen keskustasta</p></h3></section><section><h3><p>Suurin puolue Tampereen kaupunginvaltuustossa on</p></h3></section><section><h3><p>Suomen historian pahimmassa sisävesionnettomuudessa vuonna 1929 uponneen laivan nimi oli</p></h3></section><section><h3><p>Kuka Suomen presidentti on merkitty syntyneeksi Tampereella?</p></h3></section><section><h3><p>Tampereen Pyrinnön tunnettu aitajuoksija on nimeltään</p></h3></section><section><h3><p>Mikä tamperelainen jääkiekkoseura ei ole pelannut jääkiekon miesten SM-sarjassa?</p></h3></section><section><h3><p>Tampereen pormestarina toimii</p></h3></section><section><h3><p>Tammerkoski laskee Näsijärvestä</p></h3></section><section><h3><p>Popedan alkuperäinen kitaristi oli Mikkosen</p></h3></section><section><h3><p>Tampereen teollistumisen kasvun käynnistänyt yritys oli</p></h3></section><section><h3><p>Vuoden 1918 sisällissodassa Tampereen taistelun lopulla punaiset linnoittautuivat</p></h3></section><section><h3><p>Kun ratikkaliikenne käynnistyy 2021, keskustasta idän suuntaan lähtevien reittien päätepisteet ovat yliopistollinen keskussairaala ja</p></h3></section><section><h3><p>Kansainvälisten Tampereen elokuvajuhlien pääpalkinto Grand Prix jaetaan parhaalle</p></h3></section><section><h3><p>Laivat Pyhäjärvelle lähtevät</p></h3></section><section><h3><p>Tampereen pääkirjaston nimi on</p></h3></section><section><h3><p>Vuosituhannen vaihteessa Tampereen Työväen Teatterin johtajana toimi</p></h3></section><section><h3><p>Tamperelaisen ohraleivän nimi on</p></h3></section><section><h3><p>Mikä näistä ei ole Tampereen kaupunginosa?</p></h3></section><section><h3><p>Kenen kotimuseo löytyy Pispalasta?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä tunnettu matkailukohde löytyy Kalevankankaan harjulta?</p></h3></section><section><h3><p>Missä kaupunginosassa rautatieasema ja muun muassa Stockmann sijaitsevat?</p></h3></section><section><h2><p>Kaikki oikein! Olet aito tamperelainen!</p></h2></section><section><h3><p>Melkein kaikki oikein! Olet käytännössä tamperelainen!</p></h3></section><section><h3><p>Tosi monta oikein! Kyllä susta vielä tamperelainen tulee (ehkä)!</p></h3></section><section><h3><p>Sait pari ihan oikein! Juo mitalikahvit ja -munkit Pyynikin näkötornilla!</p></h3></section><section><h3><p>Taidat olla turkulainen!</p></h3></section>