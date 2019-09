Tampereen seutu

Naamiomiehiä ja outoa kolinaa – kolme nuorta miestä vangittiin Tampereen Tammelan selkkauksesta

Tampereen Tammelassa Kullervonkadulla tapahtuneiden tekojen vuoksi on vangittu kolme miestä.Sisä-Suomen poliisi jatkaa esitutkintaa.Vangitut ovat nuoria: kaksi on syntynyt vuonna 1998 ja kolmas vuonna 2000.Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi heidät todennäköisin syin epäiltyinä ryöstöstä, vapaudenriistosta, pahoinpitelystä, törkeästä kotirauhan rikkomisesta sekä laittomasta uhkauksesta.Teot tapahtuivat viime tiistaina.Tutkinnallisista syistä tiedottaminen on vähäistä, ja esitutkinta poliisin mukaan varsin alussa.Sisä-Suomen poliisilaitos kertoi aiemmin saaneensa tiistaina iltakahdeksan jälkeen hälytyksen Kullervonkadulle. Siellä oli nähty naamioituneita henkilöitä. Yhdestä asunnosta oli kuulunut pauketta.Poliisi teki ison operaation ja otti kiinni kolme epäiltyä.