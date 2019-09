Tampereen seutu

Varkaat piilottivat tuhansien eurojen arvoisen samuraihaarniskan pusikkoon Pirkanmaalla

Pirkanmaalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Roskisten viereen piiloon

Entuudestaan rikosrekisteri

miehet suunnittelivat maaliskuussa 2017 lyövänsä rahoiksi samuraihaarniskalla. He tiesivät, että eräällä varakkaalla perheellä oli sellainen kartanonsa salissa lähellä sisäänkäyntiä.Niinpä vuosina 1979 ja 1982 syntyneet miehet menivät puoli kymmenen aikaan illalla kartanolle ja huomasivat ulko-oven olevan lukitsematon.He menivät vähin äänin sisään, ottivat samuraihaarniskan kantoonsa ja poistuivat paikalta.Talossa ollut asukas kuuli kartanon salin puolelta heikkoja ääniä, aivan kuin huonekaluja olisi siirrelty. Hän ei kuitenkaan mennyt heti katsomaan, mistä äänet tulivat.Kun noin puolen tunnin päästä asukas meni saliin sammuttamaan valoja, hän huomasi ulko-oven olevan raollaan ja haarniskan kadonneen.Varkailla ei ollut täyttä käsitystä haarniskan arvosta. He laskeskelivat, että kokonaisesta samuraihaarniskasta voisi saada jopa 50 000 euroa.Todellisuudessa haarniska oli noin 2 000–5 000 euron arvoinen.Miehet pohtivat hintahaarukkaa ja tajusivat, ettei varastettua haarniskaa saisi myytyä ainakaan Suomessa. He miettivät, miten saisivat haarniskan ulkomaille.Varkauden jälkeen miehet piilottivat samuraihaarniskan, mistä kolmas mies kävi hakemassa sen asuntoonsa.– Haarniska oli jonkun kerrostalon pihassa isojen roskiksien luona pusikossa piilossa. Se painot tosi paljon ja oli pidempi kuin minä, kertoi haarniskan hakenut mies myöhemmin poliisille.Haarniska ehdittiin siirtää vielä neljännen miehen asunnolle. Siinä vaiheessa poliisi pääsi haarniskan jäljille ja sai palautettua sen oikealle omistajalleen.Haarniskan asunnosta vieneillä miehillä oli entuudestaan pitkä rikosrekisteri, minkä vuoksi Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi, että heidät on tuomittava ehdottomaan vankeusrangaistukseen.Vuonna 1982 syntynyt mies tuomittiin neljän kuukauden vankeuteen törkeästä varkaudesta.Vuonna 1979 syntynyt mies tuomittiin törkeän varkauden lisäksi samassa yhteydessä muun muassa huumerikoksista, rattijuopumuksesta ja ampuma-aserikoksesta, joten häntä rangaistiin puolentoista vuoden vankeudella.Varastettua samuraihaarniskaa säilyttäneiden miesten katsottiin syyllistyneen rahanpesuun, ja heidät 90 ja 70 päiväsakkoon.Toinen heistä haki haki muutosta tuomioonsa Turun hovioikeudesta, mutta hovioikeus ei myöntänyt asiassa jatkokäsittelylupaa.Turun hovioikeus päätti asiasta äskettäin.