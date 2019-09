Tampereen seutu

Poliisilla iso operaatio Tampereella – ”ei vaaraa sivullisille”

Tammelan operaatiosta ei poliisin mukaan ole vaaraa sivullisille. Paikalla on useita poliisin partioita.Asiasta kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos Twitterissä.Poliisi tiedotti hetkeä myöhemmin, ettei operaatiosta ole vaaraa sivullisille.Paikalla olleen IS:n toimittajan mukaan operaatio on ollut Kullervonkadulla ns. Puu-Tammelan alueella. Valtaosa partioautoista on jo poistunut paikalta, mutta talon pihalla on yksi poliisin tutkinnan auto.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen tilannekeskuksesta ei suostuta kommentoimaan mistä operaatiossa on kyse.– Emme kommentoi tästä mitään. Tutkinnanjohtaja tiedottaa asiasta illan aikana. Siellä on vielä poliiseja paikan päällä, mutta kenenkään henki tai terveys ei ole vaarassa, tilannekeskuksesta kerrotaan noin kello puoli yhdeltätoista tiistai-iltana.