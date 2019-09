Kotona riehunut mies solvasi poliisia putinistiksi ja stalinistiksi Tampereella – oikeus määritteli hinnan loukkaukselle

Tampereen seutu

Kotona riehunut mies solvasi poliisia putinistiksi ja stalinistiksi Tampereella – oikeus määritteli hinnan lou

Tamperelainen mies on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa sakkoihin kunnianloukkauksesta ja virkamiehelle tekemästään haitasta. Rikos tapahtui tämän vuoden maaliskuussa.Poliisi sai hälytyksen sunnuntain vastaisena yönä kello 0.45. Kerrostalossa asuvan ilmoittajan mukaan naapuriasunnosta kuului voimakasta meteliä, kolinaa ja miehen huutoa.Paikalle mennyt poliisipartio soitti ovikelloa ja huusi postiluukusta useita kertoja, mutta asukas ei tullut avaamaan ovea. Poliisin yleisjohtaja määräsi partion lopulta menemällä asuntoon yleisavaimella, jotta taloyhtiön kotirauha tulee turvatuksi.Asunnon haltija, yli 40-vuotias mies tuli poliiseja vastaan ovelle uhmakkaana. Poliisi päätti tehdä asukkaalle turvatarkastuksen, jota tämä vastusteli.Samalla asukas ryhtyi solvaamaan tehtävässä aktiivisempaa poliisimiestä. Asukas syytteli poliisia muun muassa rasismista ja kutsui tätä lisäksi sekä putinistiksi että stalinistiksi. Solvaaminen jatkui kerrostalosta poistumisen jälkeen vielä mustassamaijassa ja putkalla saakka.Oikeus totesi asukkaan vastustaneen tahallisesti poliisin virkatoimen suorittamista. Lisäksi oikeus katsoi asukkaan halventaneen poliisimiestä oikeuskirjallisuuden mukaisesti ”käyttämällä erilaisia kielessä viljalti esiintyviä haukkumasanoja”, joista esimerkkeinä mainitaan sika, huora, fasisti ja pedofiili.Oikeuden mukaan putinisti ja stalinisti kuuluvat samaan haukkumasanojen sarjaan.– Vastaaja on osoittanut epäkunnioitusta (asianomistajalle) käyttämällä edellä mainittuja nimityksiä ainakin (asianomistajan) työparin ja putkan työntekijöiden ja asiakkaiden kuullen, oikeus kirjasi ratkaisuunsa.Rikoksista tuomittu mies on ulkomaalaistaustainen. Mies kertoi oikeudessa kärsivänsä pelkotiloista jouduttuaan pari kertaa aiemmin väkivallan uhriksi. Niinpä mies kertoi säikähtäneensä pimeään asuntoon ilmestynyttä taskulamppua.Poliisin arvion mukaan mies oli keskivahvassa humalassa. Mies kertoi oikeudessa, ettei käytä alkoholia sairautensa vuoksi. Tosin hän myönsi juoneensa kyseisenä päivänä pienen, kolmen euron viskipullon.Mies väitti itse käyttäytyneensä asiallisesti ja järkevästi. Hän syytti puolestaan poliisia provosoinnista.Oikeus uskoi kuitenkin poliisia. Oikeuden mukaan miehen olisi lisäksi pitänyt turvatarkastukseen mennessä havaita, ettei pelolle ole aihetta. Pelkotiloihin liittyvät seikat eivät oikeuden mielestä oikeuta vastustamaan virkamiestä.Solvattu poliisimies vaati henkisistä kärsimyksistä tuhannen euron korvauksia. Oikeus päätyi kuitenkin miehen maksamaan poliisille vain 200 euroa, sillä solvaukset kuuli ”vain vähäinen henkilöpiiri”.Mies tuomittiin teoista yhteiseen 30 päiväsakon rangaistukseen. Pienien tulojen vuoksi sakkosumma jäi 180 euroon.