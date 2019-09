Tampereen seutu

Mikä ihmeen Mokkapuisto? Hämeen­siltaan puhkaistava reikä muuttaa Tampereen kansallis­maisemaa













Tampereen kaupunki aikoo uudistaa Tammerkosken länsirantaa radikaalilla tavalla. Ratikka-työmaahan liittyvän Hämeensillan remontin yhteydessä siltaan aiotaan tehdä uusi reikä, joka mahdollistaa kevyelle liikenteelle kulun Kirjastonpuistosta sillan eteläpuolella sijaitsevaan, varsin tuntemattomaan Mokkapuistoon.Suunnitelmien mukaan Hämeensillan kupeessa sijaitseva pieni Mokkapuisto kunnostetaan vuoteen 2021 mennessä viihtyisäksi oleskelupaikaksi ja osaksi Tammerkosken länsirannan kävelyreittiä. Asiasta kerrotaan Tampereen kaupungin tiedotteessa.Paikalla toimii nyt ravintola, jonka terassi ulottuu kosken rannalle saakka. Suunnitelman toteutuessa terassialue pienenee. Näin kapeassa puistossa jää tilaa myös muille toiminnoille ja puistoistutuksille.Mokkapuisto on keskeinen osa Tammerkosken kansallismaisemaa ja valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Puiston taustalla on funktionalismia edustava Tempon talo, jossa on puistoon rajautuva, jalkakäytävänä toimiva parvekeosa. Puiston eteläosassa sijaitsevan muurin takana sijaitsevat Takon kartonkitehtaan rakennukset ja vastarannalla näkyy Verkatehtaanpuisto.Kunnostaminen liittyy keskustan kehittämisohjelman tavoitteisiin nostaa Tampereen profiilia järvenrantakaupunkina ja kehittää Tammerkosken ja järvenrantojen reittejä ja oleskelupaikkoja julkisiksi ja läpikuljettaviksi. Uusi alikulku mahdollistaa kulun Värjärinkujalta Mokkapuiston kautta Kirjastonpuistoon ja sieltä Satakunnankadun sillalle saakka.Värjärinkujalta Hämeensillan alikulkuun johtava reitti on valaistu, ja sitä pidetään myös talvisin kunnossa. Rantamuurin kaidetta seuraava kapea kivetty polku johtaa Takon tehdasalueen muurin viertä nouseviin portaisiin, eikä sitä huolleta talvisin. Myös Hämeensillalta Mokkapuistoon johtavat luonnonkiviportaat uusitaan, ja portaiden lepotasanteelta pääsee ravintolan terassille.Mokkapuistosta on tarkoitus rakentaa korkealaatuisesti rakennettu puisto, jossa reitit, materiaalit ja rakenteet kytkeytyvät saumattomasti ympäristöönsä. Puiston yleisilme syntyy kosken läheisyydestä, rantapenkan korkeuseroja korostavista portaista, istutusluiskista sekä käytävälinjoja ja istutusalueita rajaavista graniittisista kivimuureista. Kapean rantareitin vierustalle, perennaistutuksia rajaavien muurien päälle tulee puisia istuintasoja.Mokkapuistoon johtava Tammerkosken ylittävä väliaikainen silta on käytössä Hämeensillan ja raitiotien rakentamisen ajan eli syksyyn 2021 saakka. Puistossa sijaitsee myös Tampereen Veden pumppaamo, joka uusitaan puiston rakentamisen yhteydessä.Puistosuunnitelma on nähtävänä ja kommentoitavana 6.–23. syyskuuta kaupungin verkkosivuilla, Tammerkosken väliaikaisella ylikulkusillalla sekä Frenckellin palvelupisteessä, Frenckellinaukio 2 B.