Tampereen seutu

Poliisin Tampereella ampumalla miehellä ei ollut tuliasetta – vamma jäi lieväksi

Sisä-Suomen poliisi on jatkanut torstaisten tapahtumien esitutkintaa. Tapahtumat päättyivät, kun poliisi ampui Tampereen Kalevassa kerrostalon pihalla uhkaavasti käyttäytynyttä miestä.Poliisi sai torstaina kello 17.38 hälytystehtävän Tampereen Kalevan kaupunginosaan, jossa ilmoittajan mukaan häntä oli uhattu aseella kerrostalon pihassa. Partioiden mennessä paikalle uhkaaja nosti aseen kohti poliisia, eikä luopunut siitä.Poliisi joutui käyttämään tilanteessa ampuma-asetta. Uhkaaja loukkaantui vartaloon ja toimitettiin sairaalaan. Epäilty sai lievän vamman ja hänet on tarkastuksen jälkeen tuotu kiinniotettuna poliisivankilaan "Sorille".Tilanteen selvittämiseen osallistui useita partioita, mutta varsinaisen uhkan kohteeksi joutui vain ensimmäinen poliisipartio. Paikalta otettiin kiinni myös toinen mieshenkilö, koska hän ei suostunut poistumaan tapahtumapaikalta poliisin käskyistä huolimatta. Poliisilaitokselle tuotiin myös todistajan asemassa yksi naishenkilö.Asiassa on suoritettu päivän aikana useita kuulusteluja ja puhutteluja. Epäillyn aseet ovat soittautuneet kuula/ilma-aseiksi. Esitukinta jatkuu edelleen kuulemisilla sekä teknisellä tutkinnalla.Tämän asian osalta ei poliisilla ole enempää tiedottamisen tarvetta.Voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti poliisin aseenkäytön tutkii Lounais-Suomen poliisilaitos syyttäjän toimiessa tutkinnanjohtajana. Tältä osin tiedotusvastuu on heillä.