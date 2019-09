Tampereen seutu

Kun autokauppa hiljenee, eivät renkaatkaan käy kaupaksi – 50 työpaikkaa vaarassa Nokialla

5.9. 20:13

Yt-neuvottelut koskevat 500 Nokian Renkaiden työntekijää. Lisäksi luvassa 90 päivän lomautuksia.

Nokian Renkaat Oyj käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jonka seurauksena noin 50 työntekijää saattaa menettää leipäpuunsa. Yhtiön tiedotteen mukaan neuvottelut saattavat johtaa lisäksi enintään 90 päivän lomautuksiin.



Yt-neuvotteluita Nokian Renkaat perustelee Euroopan auto- ja rengasmarkkinoiden heikolla kehityksellä. Nokian tehtaan henkilömäärä on tarkoitus sopeuttaa tiedossa ja ennustettavissa olevaan tarpeeseen.



Ensi viikolla käynnistyvien neuvotteluiden piiriin kuuluu yhteensä noin 500 tehtaan tuotannossa, kunnossapidossa ja tuotantoon liittyvässä koetoiminnassa olevaa työntekijää. Nokian Raskaat Renkaat Oy:tä neuvottelut eivät koske.



Samaan aikaan Nokian Renkaat on laajentamassa tuotantoaan Pohjois-Amerikkaan. Mantereen ensimmäisen Nokian rengastehtaan on määrä aloittaa toimintansa ensi vuonna Daytonissa, Tennesseessä.