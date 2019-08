Tampereen seutu

Pirkanmaa vei kunnan Keski-Suomelta – huoltosuhteen kannalta kauppa ei kannattanut

Tampere-vetoinen Pirkanmaa kasvaa vauhdilla. Nyt myös byrokraattisin toimenpitein, sillä tähän saakka Keski-Suomeen kuulunut Kuhmoinen vaihtaa maakuntaa.Valtioneuvosto päätti torstaina runsaan 2200 asukkaan Kuhmoisten liittymisestä Pirkanmaahan vuoden 2021 alusta. Liittymisen taustalla ovat viime hallituksen ajamat sote- ja maakuntauudistukset. Jo aiemmin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin liittynyt Kuhmoinen haki maakunnan vaihtoa itse.Tampereelle on Kuhmoisista matkaa noin 86 kilometriä. Jyväskylään, Keski-Suomeen matkaa on kymmenisen kilometriä enemmän. Kunnan asukkaat ovat perustelleet hakemustaan muun muassa toimivilla asiointi- ja liikenneyhteyksillä.Kuhmoisesta tulee Pirkanmaan läntisin kunta. Samalla Pirkanmaa saa yhteyden Päijänteelle.Muutoksen myötä Pirkanmaa vahvistaa asemaansa Suomen toiseksi suurimpana maakuntana lähes 1,7 miljoonan asukkaan Uudenmaan jälkeen. Pirkanmaan asukasluku on nousemassa pian 520 000 asukkaaseen. Kolmanneksi suurimmassa Varsinais-Suomessa on asukkaita lähes 480 000.Huoltosuhteen näkökulmasta kauppa ei välttämättä ole Pirkanmaan kannalta edullinen, sillä maakunta saa kontolleen runsaasti lisää ikäihmisiä. 65 vuotta täyttäneiden osuus Kuhmoisissa on suurin Suomessa eli noin 43 prosenttia. Eläkeläisiä kuhmoislaista on yli 50 prosenttia.Kolmen vaikutusalueen rajamailla sijaitseva Kuhmoinen on vanha hämäläinen pitäjä, joka kuului Päijät-Hämeen maakuntaan ennen vuoden 1997 lääniuudistusta. Tuolloin Kuhmoisesta tuli osa Keski-Suomea.Samalla Kuhmoinen tekee nyt paluun Tampereen vaikutusalueelle, sillä vuoteen 1974 saakka Kuhmoinen kuului Hämeen pohjoiseen vaalipiiriin, joka nykyisin tunnetaan Pirkanmaan vaalipiirinä.Kuhmoinen on suosittu kesämökkikunta, mutta asukasmäärän perusteella siitä tulee Pirkanmaan kolmanneksi pienin kunta. Taakse jäävät vain Juupajoki ja Kihniö, joissa molemmissa on vain noin 1900 asukasta. Vielä vuonna 1980 Kuhmoisissa oli yli 3700 asukasta.Keski-Suomeen jää vielä Kuhmoisten lähdettyäkin yli 270 000 asukasta. Keski-Suomi pitää silti paikkansa Suomen viidenneksi suurimpana maakuntana Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon välissä.