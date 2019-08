Tampereen seutu

Ratikka-Tampereen tulevaisuutta rakennetaan kiskoille – junavuorot Nokialle lähes tuplaantuvat

Tampereelta pääsee pian Nokialle entistä useammin junalla. Tai Nokialta Tampereelle, miten haluaa.Kyse on joulukuun puolivälissä käynnistyvästä alueellisen junaliikenteen pilotista. Nyt Tampereen ja Nokia välillä kulkee yhteen suuntaan arkisin yhdeksän InterCity-junavuoroa, mutta 15. joulukuuta alkaen vuorojen määrä kasvaa yhdensuuntaisten vuorojen määrä kasvaa seitsemällä eli 16:een.Jos lähijunapilotti lisää matkustajamääriä, Tampereen seudun liikenne näyttää tulevaisuudessa entistäkin kiskovoittoisemmalta. Rakennetaanhan Pirkanmaan kaupunkiin parhaillaan myös raitiovaunulinjoja, joiden on määrä kuskata kansalaisia syksystä 2021 alkaen.Normaali lippu Tampere–Nokia-välillä maksaa nykyisellään kolme euroa. Välimatkaa asemien välillä on 17 kilometriä. Matka kestää nykyisellään InterCity-junilla noin varttitunnin.Vr Groupin tiedotteen mukaan lisääntyvillä junavuoroilla halutaan palvella etenkin työ- ja opiskelumatkustamista. Viikonloppuisin vuoroja kulkee nykyisin suuntaansa 5–7 kappaletta.Arkivuorojen määrä kasvaa Pirkanmaalla myös muihin kiskosuuntiin: Toijalan ja Tampereen välille tulee yhteensä yhdeksän uutta vuoroa ja Mänttä-Vilppulaan neljä. Oriveden kautta Keuruulle kulkevien vuorojen määrä tuplaantuu neljästä kahdeksaan.Myös kaukovuorojen määrä kasvaa. Tampereelta pääsee joulukuusta alkaen arkisin Helsinkiin neljällä uudella vuorolla. Uudet vuorot helpottavat etenkin iltapäivien ruuhkissa matkustamista. Myös Oulun suuntaan on luvassa uusia vaihtoehtoisia vuoroja.