Esperi Care voitti kilpailutuksen vanhusten hoivasta, muttei ryhtynyt toimiin – Akaa vaatii lähes 1,8 miljoonan euron korvauksia

Tampereen seutu

Esperi Care voitti kilpailutuksen vanhusten hoivasta, muttei ryhtynyt toimiin – Akaa vaatii lähes 1,8 miljoona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Akaan kaupungin ja Esperi Care Oy:n vääntö tehostetun palveluasumisen yksikön palveluista on menossa oikeuteen. Akaa vaatii hoivajätiltä lähes 1,8 miljoonan euron vahingonkorvauksia toteutumattomasta palvelutuotannosta Mäntymäen yksikössä.Esperi Care voitti Akaan kaupungin järjestämän tarjouskilpailun marraskuussa 2017. Kilpailutuksesta valitettiin, mutta korkein hallinto-oikeus hylkäsi lopulta valituksen viime vuoden syyskuussa. Sopimuksesta tili näin lainvoimainen.Tarkoituksena oli, että Esperi Care tuottaa jatkossa tehostetun palveluasumisen palveluita nykyisille Mäntymäen vanhainkodin asukkaille ja ostaa Mäntymäen vanhainkotirakennuksen. Hoitohenkilöstön oli määrä siirtyä liikkeenluovutuksena palveluntuottajalle.Hankintasopimus piti allekirjoittaa viime joulukuussa. Esperi Care kuitenkin kieltäytyi, minkä seurauksena Akaa on vaatinut Esperiltä vahingonkorvauksia.Viime viikolla osapuolet neuvottelivat asiasta, mutta molempia osapuolia tyydyttävää sovintoratkaisua ei syntynyt. Näin Akaan kaupunki päätyi toimittamaan haastehakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen.Akaan kaupungin mukaan Esperi Carella olisi ollut velvollisuus allekirjoittaa hankintasopimus sekä antamansa tarjouksen perusteella tehdyn hankintapäätöksen että sopimusneuvottelujen perusteella.Akaan kaupunginhallitus käsitteli vahingonkorvausvaatimusta Esperi Care Oy:lle kokouksessaan kesäkuussa. Koska Esperi Care Oy:llä ei kaupungin näkemyksen mukaan ole ollut hyväksyttäviä perusteita kieltäytyä allekirjoituksesta, Akaa vaatii positiivisen sopimusedun mukaista korvausta 1 760 052 euroa.– Asiassa on nyt edetty kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti, eli haastehakemus Helsingin käräjäoikeuteen on toimitettu. Nyt on tärkeää pyrkiä turvaamaan Akaan etu ja saada oikeusteitse korvaukset taloudellisista menetyksistä, joita Akaan kaupungille on Esperi Caren toiminnasta johtuen aiheutunut ja tulee aiheutumaan, sanoo Akaan kaupunginjohtaja