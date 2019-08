Tampereen seutu

Sukeltaja löysi kranaatinheittimen ammuksen läheltä rantaa Tampereella – alue eristetty

Sukeltaja löysi kranaatinheittimen ammuksen läheltä rantaa Tampereella – alue eristetty 6.8. 10:25

Puolustusvoimat poistaa ammuksen tiistain aikana.

Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo, että Tampereen Lapinniemen edustalta on löytynyt kranaatinheittimen ammus.



Harrastajasukeltaja löysi ammuksen läheltä rantaa Näsijärvestä. Lapinniemeltä Tampereen keskustaan on noin kaksi kilometriä.



Puolustusvoimat antaa poliisille virka-apua, ja ammus poistetaan tiistain aikana. Rannalla menevä kävelytie on osittain suljettu, kun ammus poistetaan.