Tampereen seutu

Raiskaukset lisääntyneet Tampereella rajusti – alkuvuoden kasvu peräti 131 prosenttia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Julkisuudessa on puhuttu viime aikoina paljon Tampereen huumetilanteen pahentumisesta. Poliisin tilastot alkuvuoden osalta eivät tue kaupunkilaisten kokemuksia, sillä huumausainerikosten määrä on pudonnut viime vuodesta liki 23 prosenttia.Vuoden 2018 tammi–kesäkuussa poliisi kirjasi Tampereella 998 huumausainerikosta. Tämän vuoden alkupuoliskon osalta vastaava lukema oli 772.Törkeiden huumausainerikosten osalta tilanne on ennallaan: molempina vuosina törkeitä huumausainerikoksia kirjattiin 37.Pidemmällä aikajänteellä tilanne ei ole myöskään juuri muuttunut. Vuonna 2017 kirjattiin 74 törkeää huumausainerikosta, viime vuonna yhteensä 73.Sen sijaan seksuaalirikosten osalta tilanne Tampereella on muuttunut radikaalisti pahempaan. Pelkästään tammi–kesäkuun aikana kaupungissa kirjattiin 67 raiskausta, kun viime vuonna lukema jäi vastaavaan aikaan 29:ään.Koko viime vuonna raiskauksia tuli tutkintaan 76, toissa vuonna 71.Myös ilmoitukset lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ovat selvässä kasvussa: toissa vuonna niitä kirjattiin 47, viime vuonna 54, mutta pelkästään tämän vuoden alkupuolella ilmoituksia on tullut jo 47 – eli sama kuin toissa vuonna yhteensä.Muista rikoksista alkuvuoden tilastot näyttävät merkittävää kasvua moottorikulkuneuvon käyttövarkauksien osalta (+46 prosenttia). Nousussa ovat myös liiketiloihin tehdyt varkaudet (+44 prosenttia). Sen sijaan ryöstöjen määrä on pudonnut viime vuodesta 71:stä 48:aan eli 32 prosenttia.Rikosten kokonaismäärän osalta kehitys on hyvää. Viime vuoden alkupuoliskolla Tampereella kirjattiin hieman yli 20 000 rikosta, tänä vuonna alle 16 500. Prosentteina pudotusta on liki 19.Liikennerikkomusten määrä on pudonnut selvästi: viime vuoden alkupuoliskolla 9700, tänä vuonna alle 6100. Prosentteina pudotus oli 37.