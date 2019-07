Kuski luki traktorin vilkun väärin ja lähti ohittamaan – törmäys kauhaan tiesi sairaalareissua neljälle Juupajoella

Tampereen seutu

Kuski luki traktorin vilkun väärin ja lähti ohittamaan – törmäys kauhaan tiesi sairaalareissua neljälle Juupaj

Pirkanmaan Juupajoella tapahtui maanantaina iltapäivän puolella liikenneonnettomuus, jossa henkilöauto törmäsi traktorin kauhaan. Onnettomuus olisi vältetty, jos henkilöauton kuljettaja olisi ymmärtänyt suuntavilkun perimmäisen tarkoituksen.Poliisin suorittaman tutkinnan mukaan tilanne käynnistyi, kun kantatie 58:lla ajanut traktori aikoi kääntyä vasemmalle kello 12.45 aikaan. Traktorikuski laittoi asianmukaisesti vilkun päälle.Perässä henkilöautoa kuljettanut, vuonna 1986 syntynyt henkilö oletti traktorikuskin näyttäneen hänelle ohitusmerkkiä. Henkilöautokuski vaihtoi vastaantulijoiden kaistalle samalla hetkellä, kun traktori alkoi kääntyä.Näytös päättyi rysäykseen, kun henkilöauto törmäsi traktorin kauhaan. Henkilöautossa oli kuljettajan lisäksi kolme matkustajaa ja heidät kaikki vietiin sairaalaan tarkastukseen.Epävirallisella ohitusmerkillä tarkoitetaan normaalisti sitä, että edellä kulkevan ajoneuvon kuljettaja laittaa suuntavilkun oikealle. Näin kuljettaja kertoo takana ohituspaikkaa odottavalle nopeamman ajoneuvon kuljettajalle, että ohittaminen on turvallista.Suuntavilkku vasemmalle tarkoittaa vastaavassa tilanteessa sen sijaan sitä, että ohittaminen on vaarallista.On hyvä muistaa, että suuntavilkun perimmäinen tarkoitus on viestiä kääntymisestä tai kaistan vaihtamisesta.