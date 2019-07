Tampereen seutu

Valkeakosken ampumistapauksen 21-vuotias uhri menehtyi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiistaina Valkeakoskealla liikerakennuksen lähettyvillä tapahtuneen ampumistapauksen uhri on kuollut. Hän oli 21-vuotias.Sisä-Suomen poliisi tiedotti asiasta.Ampuminen tapahtui noin kello 21 tiistai-iltana.Tapahtumapaikalta pakoon lähtenyt, mutta myöhemmin kiinniotettu 21-vuotias mies on poliisin kuulusteluissa myöntänyt tekonsa. Samanaikaisesti kiinni otettiin myös kaksi muuta ihmistä, mutta heidät on päästetty vapaaksi.Aamulehden mukaan tekijällä on pitkä rikoshistoria. Hänet vangittiin perjantaina.