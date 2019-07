Tampereen seutu

Pirkanmaalainen mies myönsi ampumisen Valkeakoskella, uhri tehohoidossa

24.7. 16:13

Poliisi kertoo, että tiistai-illan ampumistapausta edelsi lyhyt riita.

Pirkanmaalainen 21-vuotias mies on myöntänyt poliisikuulusteluissa ampuneensa samanikäistä eteläsuomalaista miestä Valkeakoskella eilisiltana, poliisi kertoo.



Ampuminen tapahtui Valkeakosken keskustassa liikerakennuksen läheisyydessä. Paikalla oli muitakin ihmisiä, mutta sivulliset eivät olleet poliisin mukaan vaarassa.



Poliisin mukaan ampumista edelsi lyhyt riita. Uhri on tehohoidossa.



Kaksi muuta kiinni otettua on vapautettu. Teossa käytetty luvaton käsiase on poliisin hallussa.