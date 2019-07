Tampereen seutu

Saunakampanja elää: kylpytakki kelpaakin matkalipuksi koko lauantain Tampereen busseissa

Tulevana lauantaina Tampereen busseissa voi kulkea koko päivän ilmaiseksi kylpytakki yllään. Kyse on Tampereen kaupungin joukkoliikenneyksikön eli Nyssen tempauksesta, joka liittyy valtakunnalliseen saunapäivään.Aiemmin Nysse tiedotti, että kampanja alkaa iltapäivällä kello 14.Linja-autot kuljettavat siis aamusta alkaen maksutta matkustajia, joiden vaateparsi on niin sanotusti asianmukainen. Ainoa vaatimus on se, että kylpytakin pitää löytyä muutakin vaatetta kuten vaikkapa uimapuku.Tempaus ei koske puolen yön aikaan koskevaa yöliikennettä, jolloin veloitetaan normaalisti normaalimaksu ja yölisä.Saunapäivää vietetään Ratinanniemen alueella.