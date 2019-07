Tampereen seutu

Valkeakoskella ampumavälikohtaus ruokakaupan läheisyydessä – yksi loukkaantunut

23.7. 22:28

Poliisi vahvistaa, että Valkeakoskella tapahtui tiistaina ampumavälikohtaus.

Valkeakoskella Kassonkadulla sijaitsevan Sale-ruokakaupan läheisyydessä on sattunut ampumavälikohtaus. IS:n tietojen mukaan paikalla oli useampi hälytysajoneuvo.



Pirkanmaan pelastuslaitokselta vahvistetaan, että kyseessä oli ensihoidon tehtävä.



Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo Twitterissä, että yksi henkilö on loukkaantunut ammuskelussa. Hänet on kuljetettu sairaalaan.

Poliisi tutkii asiaa ja tiedottaa siitä lisää myöhemmin.