Yhä useampi kaivo uhkaa kuivua – helle ilman sateita laskee vedenkorkeuksia ja pintavesiä Pirkanmaalla

Pirkanmaan suurten järvien vedenkorkeudet ovat olleet koko alkukesän selvästi keskimääräistä alempana. ELY-keskuksen tiedotteen mukaan hankala tilanne on perua viime syksyn pitkästä kuivasta vesitilanteesta, johon ei talven lumitilanne tuonut riittävää helpotusta– Heinäkuun alkupuoliskon sateet olivat paikallisia, eivätkä nostaneet järvien vedenkorkeuksia oleellisesti. Paikallisesti sateilla on voinut ollut vaikutusta pienempien järvien tilanteeseen, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntijaEnnusteiden mukaan sää jatkuu yhä lämpimämpänä ja sateettomana lähipäivät ja mahdollisesti myös lähiviikot. Tämä tarkoittaa, että haihdunta vesistöistä ja kasvillisuudesta on entistä suurempaa. Tällöin järvien vedenkorkeuksien lasku tulee kiihtymään.Pirkanmaan järvien vedenkorkeudet mitattiin viime sunnuntaina. Suluissa on esitetty vedenkorkeuden erotus (m) vuosien 1977–2016 keskimääräiseen arvoon kyseisenä päivänä. Eniten normaalia alempana on Tarjanneveden pinta, peräti 24 senttiä. Näsijärven ja Toisveden pinta on sen sijaan jopa hieman plussan puolella normaaliin verrattuna.Näsijärvi, Tampere (s) 95,30 (+0,02)Pyhäjärvi, Näppilä (s) 76,98 (–0,06)Vanajavesi, Toijala (s) 79,29 (–0,12)Kyrösjärvi (s) 83,03 (–0,04)Kukkia, Pälkäne (lt) 86,23 (–0,20)Längelmävesi, Kaivanto (lt) 83,79 (–0,17)Keurusselkä, Mänttä (lt) 105,15 (–0,16)Kitusjärvi, Virrat (lt) 115,66 (–0,19)Tarjannevesi, Visuvesi (lt) 95,60 (–0,24)Toisvesi (lt) 97,70 (+0,05)s = säännöstelty, lt = luonnontilainenValkeakosken voimalaitoksen yläpuolisilla järvillä, kuten Mallasvedellä, Längelmävedellä, Pälkänevedellä ja Hauhonreitin järvillä, vedenkorkeudet ovat laskeneet noin 15 senttiä alkukesän aikana, vaikka voimalaitoksen juoksutusta on rajoitettu koko tämän ajan. Kuuman ja kuivan sään myötä vedenkorkeuden lasku kiihtyy entisestään, minkä vuoksi ELY-keskus on sopinut laitoksen omistajan kanssa juoksutuksen lisärajoittamisesta nykyisestä 22 kuutiosta sekunnissa 15 kuutioon sekunnissa.Valkeakosken voimalaitoksen juoksutusrajoitus vaikuttaa myös alapuolella olevan Vanajaveden vedenkorkeuteen, koska voimalaitoksen juoksutus kattaa suurimman osan Vanajaveteen virtaavasta vedestä. Vanajavettä säännöstellään patorakenteella ja juoksutukset ovat olleet minimitasoa jo kesäkuun alusta alkaen.– Vanajavedellä vedenkorkeus ei kesäkuussa noussut ollenkaan tavanomaiselle tasolle ja vedenkorkeus on tällä hetkellä 12 senttiä keskimääräistä alempana. Vedenkorkeus laskee edelleen kuivuuden jatkuessa eikä sille tällä hetkellä voida valitettavasti tehdä mitään, jatkaa Isid.Tänä keväänä pohjavedet olivat Pirkanmaalla paikoin selvästi edellistä vuotta alempana. Pohjavesien pinnat ovat olleet tavanomaisessa laskussa kesän aikana. Jos kuivuvuustilanne pitkittyy, viime vuonna esiintyneet kaivojen kuivuusongelmat voivat laajeta entisestään. Vesihuoltolaitosten vedenotolle ei näillä näkymin ole syntymässä ongelmia.