Tampereen seutu

Nyssessä uikkaripakko ilmaista kyytiä havitteleville lauantaina – saunatakkiin pukeutuneet eivät tarvitse Tampereella bussilippua

23.7. 11:17

Tampereen kaupungin joukkoliikenneyksikön tempaus liittyy valtakunnalliseen saunapäivään.

Tulevana lauantaina Tampereen busseissa voi nähdä matkustajia, joiden pukeutuminen ei ole joukkoliikennevälineissä ihan normaalia. Sauna- eli kylpytakkiin pukeutuneet pääsevät nimittäin kyytiin ilmaiseksi.



Tampereen kaupungin joukkoliikenneyksikön eli Nyssen tempaus liittyy valtakunnalliseen saunapäivään. Linja-autot kuljettavat iltapäivän kello kahdesta alkaen aina kello 22.30:een saakka maksutta matkustajia, joiden vaateparsi on niin sanotusti asianmukainen.



Yhden ehdon Nysse on saunaväelle kuitenkin asettanut. Saunatakin alta on löydyttävä vähintään uima-asu.



Saunapäivää vietetään Ratinanniemen alueella.