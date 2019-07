Tampereen seutu

Tuhansien ihmisten huijaamista yrittäneitä miehiä ei pysäyttänyt edes rikostuomio – kaksikko kauppasi katteet

Puhelinsoittoa seurasivat laskut

Alla toinen huijausvyyhti

Kaksi miestä on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa huijausvyyhdestä, jossa yrityksille ympäri Suomea myytiin puhelimitse katteettomia palveluita ja läheteltiin perusteettomia perintäkirjeitä. Tampereelle rekisteröity Suomen Mainosmediat Oy tarjosi yrityksille palvelua, joka tarjosi niille mahdollisuutta päästä irti aiemmin muiden yritysten kanssa tekemistään mainossopimuksista, mutta lupauksille ei ollut katetta. Kaksikon toinen yritys, Tampereen Laki ja Perintä Oy, lähetteli perään aiheettomia perintäkirjeitä. Miehet esiintyivät keksityillä nimillä.– (Miehet) ovat laatineet valmiit, puhekielen muotoon laaditut myyntipuheet puhelinmyyjiä varten, joissa annettuja totuudenvastaisia ja osittain harhaanjohtavia tietoja puhelinmyyjien on tullut antaa soiton kohteena olleille yrityksille, tuomiossa kerrotaan.Huijaukset ja niiden yritykset jatkuivat pitkään ja niistä varoittivat muun muassa aluehallintovirasto ja poliisi. Rikokset alkoivat tuomion mukaan vuonna 2013 ja jatkuivat alkuvuoteen 2018.Soiton kohteena olleille yrityksille lähetettiin heti puhelinsoiton jälkeen laskuja, vaikka yritykset olisivat tilanneet vain tuotetietoa. Jos aiheettomia laskuja ei maksettu, perään tuli yhä uusia laskuja. Osa aiheettomista laskuista on ollut Suomen Yrittäjän Edunvalvonta Oy:n nimissä, joka oli niin ikään miesten yritys.30-vuotias mies tuomittiin markkinointirikoksesta, törkeästä petoksesta ja rekisterimerkintärikoksesta ja 32-vuotias mies markkinointirikoksesta, törkeästä petoksesta sekä liiketoimintakiellon rikkomisesta. Molemmat myönsivät rikokset ja suorittavat tuomionsa reilulla 200 tunnilla yhdyskuntapalvelua. Miehet joutuvat maksamaan noin 30 yritykselle tai niiden edustajalle korvauksia, joiden määrät vaihtelevat joistakin sadoista euroista reiluun tuhanteen euroon. Petoksilla ja sen yrityksillä aiheutettiin oikeuden mukaan noin 15 000 euron vahinko.Poliisi kertoi aiemmin, että huijausyritysten kohteiksi joutui noin 200 yritystä. Kaikki eivät langenneet huijauksiin.Tuomio annettiin kesäkuun alussa ja se on lainvoimainen.Miehet eivät ole ensimmäistä kertaa tuomiolla vastaavista rikoksista. Vuonna 2016 sama kaksikko sai Pirkanmaan käräjäoikeudessa tuomion toisesta huijausvyyhdistä, jossa miehet lähettivät tekaistuja laskuja Suomen Rekisteripalvelut Oy -nimisen yrityksen nimissä. Yhteensä huijausyritysten kohteita oli yli 8 000 vain alle puolen vuoden aikana alkuvuodesta 2014. Liki 300 laskun saajaa lankesi huijaukseen ja maksuja kertyi yli 100 000 euroa.Miehet myönsivät teot ja vanhempi, nykyisin 32-vuotias mies tuomittiin törkeästä petoksesta ja liiketoimintakiellon rikkomisesta 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen sekä 90 tunnin yhdyskuntapalveluun. Nykyisin 30-vuotias mies sai törkeästä petoksesta 1 vuoden ja 1 kuukauden ehdollisen rangaistuksen sekä yhdyskuntapalvelua. Kolmas, 30-vuotias mies sai niin ikään 1 vuoden ja 8 kuukauden tuomion.Tuomio ei kuitenkaan pysäyttänyt kaksikkoa, vaan toinen huijausvyyhti jatkui alkuvuoteen 2018.