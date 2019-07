”Sakkorysä” vai ei? Mies nosti nopeutta juuri ennen kylttiä ja sai sakot – selitys tieliikennelain mukaisesta ennakoinnista ei mennyt läpi

Tampereen seutu

”Sakkorysä” vai ei? Mies nosti nopeutta juuri ennen kylttiä ja sai sakot – selitys tieliikennelain mukaisesta

Pirkanmaan käräjäoikeus ei antanut armoa miehelle, joka valitti poliisilta saamastaan 170 euron rikesakosta. 63-vuotias mies ajoi ylinopeutta valvontakameraan Parkanossa kolmosvaltatiellä viime vuoden syyskuussa. Kamera mittasi miehen kuljettaman henkilöauton nopeudeksi 71 kilometriä tunnissa alueella, jolla suurin sallittu nopeus oli 60 kilometriä tunnissa.Mies myönsi ylinopeuden, mutta kiisti liikennerikkomuksen. Mies kertoi nostaneensa autonsa nopeutta ylitettyään risteyksen ja ollessaan juuri lähestymässä 80 kilometrin tuntinopeuden sallivaa liikennemerkkiä.Valituksen mukaan miehen menettely ei rikkonut turvallisuutta. Sen sijaan mies katsoi noudattaneensa tieliikennelain periaatetta siitä, että autoilijan pitää ennakoida.– Nopeusvalvontakamera on ollut sijoitettuna juuri ennen 80 km/t aluetta eli kyseessä on sakkorysä. Kameran sijoittaminen näin lähelle nopeusrajoitusmerkkiä on tieliikennelain ja -asetuksen hengen vastaista. Poliisin motiivi maksimoida rikesakkojen määrä on väärin, mies perusteli valitustaan.Hovioikeus tyrmäsi valituksen. Ratkaisussaan hovioikeus toteaa, etteivät vastaajan esittämät perusteet toimintansa oikeutukselle vaikuta asian rikosoikeudelliseen arviointiin.– Tieliikenteessä ennalta-arvattavuudella ei tarkoiteta liikennemerkein osoitetun nopeusrajoituksen ylittämistä, käräjäoikeus linjaa.Mies esitti tyytymättömyyttään käräjäoikeuden tuomioon, joten asia saattaa nousta esiin myöhemmin Turun hovioikeudessa.