Ylöjärvellä tapahtuneen pahoinpitelyn uhrin henkilöllisyys selvinnyt – yksi vangittiin epäiltynä tapon yrityksestä

Tampereen seutu

Ylöjärvellä tapahtuneen pahoinpitelyn uhrin henkilöllisyys selvinnyt – yksi vangittiin epäiltynä tapon yrityks

Poliisi on tiedottanut aiemmin, että tiistaina 9. heinäkuuta kello 21.30 Ylöjärveltä löytyi vakavasti pahoinpidelty mies. Kaurasmäentieltä löytyneen miehen henkilöllisyys ei ollut keskiviikkona asiasta tiedotettaessa vielä selvillä.Nyt Sisä-Suomen poliisi tiedottaa, että uhrin henkilöllisyys on selvinnyt. Hän on 62 -vuotias ylöjärveläinen. Uhri on edelleen tajuttomana ja hänen tilansa on vakava, poliisin tiedotteessa kerrotaan.Poliisi on ottanut kiinni kaksi miestä, joista nuorempi on tunnustanut pahoinpidelleensä uhrin. Motiivi pahoinpitelylle oli se, että uhri oli hetkeä aiemmin ohikävellessään katsonut epämiellyttävällä tavalla. Uhri ja pahoinpitelijä eivät olleet entuudestaan tuttuja keskenään.Tapon yrityksestä epäilty mies vangittiin perjantaina Pirkanmaan käräjäoikeuden päätöksellä.Poliisi jatkaa esitutkintaa ja pyytää edelleen mahdollisia silminnäkijähavaintoja Nokian poliisiin numeroon 0295 445 888 ((8-16) tai vastaajaan 0800 90022 tai sähköpostitse vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi.