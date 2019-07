Pillastunut mies ajoi kadulla näkemänsä ex-naapurin lapset umpikujaan Nokialla – löi ja uhkasi pudottaa pojat kuolemaan

Tampereen seutu

Pillastunut mies ajoi kadulla näkemänsä ex-naapurin lapset umpikujaan Nokialla – löi ja uhkasi pudottaa pojat

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 62-vuotiaan nokialaismiehen ehdolliseen vankeuteen kahdesta pahoinpitelystä. Uhrit olivat 13- ja 14-vuotiaat veljekset, jotka asuivat aiemmin miehen naapurissa.Rikos tapahtui perjantai-iltana viime vuoden joulukuun alkupuolella. Humalassa ollut mies näki tutut pojat pysähtyneenä kadulla hänen kotinsa kohdalla. Toinen pojista teki lumipalloja, ja mies oletti pojan heittelevän palloja kohti hänen asuntoaan.Miehellä ja poikien perheellä oli ollut aiemmin eriäviä mielipiteitä ainakin koiran ulkoilutukseen liittyen. Antipatioita tuntenut mies pillastui pojille ja lähti vihaisena heitä kohti.Pojat juoksivat pakoon entisen kotikerrostalonsa rappuun. Mies seurasi perässä, ja pojat päätyivät lopulta umpikujaan alimman kerroksen tuuletusparvekkeelle.Mies tarttui 14-vuotiasta vaatteista, painoi tätä kaidetta vasten ja löi kerran kasvoihin. 13-vuotiasta mies löi kasvoihin kahdesti.Pelottavin vaihe oli kuitenkin se, kun mies kysyi pojilta, haluavatko he kuolla ja pudota parvekkeelta. Parveekkeen reunalta oli maahan kolmisen metriä.Oikeus katsoi, että mies aiheutti uhkauksillaan voimakasta pelkoa. Lisäksi mies loukkasi poikien henkilökohtaista koskemattomuutta vakavalla tavalla.– Menettelyyn on liittynyt pelottelua parvekkeelta pudottamisesta ja kenties siitä seuraavasta kuolemasta tai kuolemasta joka tapauksessa. Menettely on kohdistettu käytännössä suljetussa tilassa olleisiin vain 13- ja 14-vuotiaisiin lapsiin, oikeus korosti miehen tekojen vakavuutta.Mies väitti 13-vuotiaan pojan heitelleen lumipalloja hänen asuntonsa suuntaan. Poika itse kertoi vain tehneensä lumipalloja aikansa kuluksi sillä välin, kun isoveli solmi kengännauhojaan. Pojat olivat tulossa kauppareissulta kohti kotiaan entisen asuintalonsa ohitse.Lyönneistä pojille aiheutui kipua sekä kasvoihin hentoa turvotusta ja punerrusta. Pidempiaikaisia henkisiä kärsimyksiä pojille ei aiheutunut.Koska miehellä ei ollut entistä rikosrekisteriä, oikeus määräsi 60 päivän vankeusrangaistuksen ehdollisena. 14-vuotiaalle pojalle miehen on maksettava kivusta ja särystä sata euroa sekä kärsimyksestä 400 euroa. 13-vuotiaalle maksettavat summat oikeus määritti 150 ja 500 euroksi.Kun mukaan lasketaan 80 euron rikosuhrimaksu sekä oikeudenkäynti- ja muut kulut, nousi miehen lasku yhteensä noin 2 900 euroon.