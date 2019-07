Tampereen seutu

Mies pahoinpideltiin kadulla henkihieveriin Ylöjärvellä – uhrin henkilöllisyys tuntematon, poliisi etsii silminnäkijöitä 10.7. 17:02

Ylöjärvi Pahoinpitelyn uhriksi joutuneen henkilöllisyys ei ole poliisin tiedossa, sillä hän on tajuton.

Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo miehen joutuneen pahoinpidellyksi tiistaina 9. heinäkuuta kello 21.00–21.30 välisenä aikana Ylöjärvellä. Pahoinpitely tapahtui Kaurasmäentie 15 kohdalla katualueella. Poliisin mukaan uhrin päähän oli kohdistettu voimakasta väkivaltaa ja uhrin tila on vakava.



Poliisi on pidättänyt tekoon epäiltynä kaksi miestä, joista toinen tavoitettiin Tampereelta 10. heinäkuuta iltapäivällä.



Uhri on tajuton eikä hänen henkilöllisyys ole poliisin tiedossa. Uhri on arviolta 50–60-vuotias, normaali vartaloinen ja pituudeltaan noin 175 senttimetrinen. Uhrilla on ruskeat siistit lyhyet hiukset, jotka ovat pään päällä pystyssä, suun ympärillä hänellä harmaantunutta partaa. Tapahtumahetkellä mies oli pukeutunut mustaan takkiin.



Poliisi pyytää pahoinpitelyn nähneitä tai siitä jotain tietäviä sekä uhrin mahdollisen henkilöllisyyden tietäviä ottamaan yhteyttä Nokian poliisiin, 0295 445 888 (8-16) tai sähköpostilla vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi.