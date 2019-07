Tampereen seutu

Kärmistynyt mies nousi autosta ja repi 17-vuotiaan tytön maahan liikkuvan mopon kyydistä

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut liikenteessä raivon valtaan joutuneen 46-vuotiaan miehen sakkoihin kahdesta lievästä pahoinpitelystä. Uhreiksi joutuivat 17-vuotiaat tyttö ja poika.Rikos tapahtui Linnainmaan–Leinolan välisellä Mäentakusenkadulla viime vuoden elokuussa. Mies oli liikkeellä henkilöautolla, nuoret pojan kuljettamalla mopolla.Tilanne käynnistyi, kun osapuolet odottivat Orimuskadun suuntaan matkalla olleen linja-auton lähtöä pysäkiltä. Mopo oli henkilöauton takana, mutta autoa kuljettaneen miehen mielestä liian lähellä.– Perään eli ihan peräpuskuriin kiinni oli ajanut mopo, oikeus kirjasi miehen kertoneen.Poika kertoi miehen hidastelleen, jarrutelleen ja lyöneen lopulta ”liinat kiinni”. Poika väisti autoa kävelytielle. Autosta näytettiin nuorille myös keskisormea. Tytön mukaan käsimerkkiä näytti etupenkillä ollut nainen.Mies nousi autosta ja juoksi uhkaavasti nuoria kohti. Mies yritti riuhtoa poikaa pois, mutta ote lipesi. Mopo oli liikkeellä, kun mies repi kyydissä olleen tytön kaksin käsin maahan.Tyttö vaati miestä päästämään irti. Tilanne laukesi, kun mies irrotti otteensa ja tyttö juoksi mopon luokse. Paikalta päästyään poika soitti hätäkeskukseen ja kertoi tapahtuneesta.Miehen mukaan poika oli poukkoillut mopolla rotvallin ja keskiviivan välissä. Miehen mukaan keskisormea tilanteessa näyttivät vain nuoret. Tytön putoaminen mopon kyydistä johtui miehen mukaan siitä, että hänen kätensä osui vahingossa tyttöön mopon lähtiessä liikkeelle. Mies olisi halunnut keskustella pojan ajokäyttäytymisestä ”loppuun asti”.Auton kyydissä olivat miehen avovaimo ja tämän tytär. Heidän osin esitutkinnasta muuttuneita kertomuksiaan oikeus ei pitänyt niin uskottavina ja luotettavina kuin nuorten versioita tapahtuneesta.– (He) ovat painottaneet kertomuksissaan, mitä vastaajan on ollut tarkoitus tilanteessa mopoilijan kanssa tehdä, mikä vaikuttaa siltä, että asiasta on jälkikäteen keskusteltu, oikeus linjasi.Oikeus tuomitsi miehen 25 päiväsakkoon. Maksettavaa tuli 150 euroa.Kalliimmaksi miehelle tulivat 17-vuotiaan tytön oikeudenkäyntikulut, joita kertyi lähes 1 700 euroa. Miehen on maksetava lisäksi tytölle 400 euroa kivusta ja särystä, sillä tyttö sai palovamman nilkkaansa, joka osui tilanteessa kuumaan pakoputkeen.Miehen lasku nousi oikeusapumaksun ja todistelukustannusten myötä yhteensä yli 2 700 euroon.Mies valitti tuomiosta Turun hovioikeuteen, joka ei kuitenkaan myöntänyt asialle jatkokäsittelylupaa.