Poliisi nappasi ruorijuopon Valkeakoskella – oikeus antoi yli promillen kännin anteeksi kävelyvauhdin ja väylän syrjäisyyden vuoksi

Poliisi nappasi ruorijuopon Valkeakoskella – oikeus antoi yli promillen kännin anteeksi kävelyvauhdin ja väylä

Turun hovioikeus on Pirkanmaan käräjäoikeuden tapaan hylännyt syytteen tapauksessa, jossa hieman yli 30-vuotiaan espoolaismiehen epäiltiin syyllistyneen vesiliikennejuopumukseen. Epäilty rikos tapahtui vuosi sitten juhannuspäivän iltana Vanajavedellä, Valkeakoskella.Vesiskootterilla liikenteessä ollut poliisi teki rutiinitarkastuksen kotimökkinsä lähellä yksin melko tehokkaalla moottoriveneellä uistelemassa olleelle miehelle. Puhallustesti osoitti miehen veneilleen 1,07 promillen humalassa. Vesiliikenteessä rangaistava raja on tasan yksi promille.Sisä-Suomen kihlakunnansyyttäjä vaati miehelle sakkorangaistusta. Syytteen mukaan ”teko oli omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle ottaen huomioon aluksen laatu sekä tapahtumapaikka ja -aika”.Itse teosta kiinni saatu mies kiisti syytteen. Hän ei katsonut toimineensa vaarallisesti, koska paikalla ei ollut muuta vesiliikennettä. Mies korosti ajaneensa lähellä kotisaartaan yleisen veneväylän ulkopuolella.Pienten lasten isä oli viettämässä rauhallista juhannusta perheensä kanssa. Päivän mittaan mies oli nauttinut olutta, muttei ”tuntenut itseään erityisen päihtyneeksi”.Illalla mies oli noussut moottoriveneeseensä, laittanut uistimet veteen ja lähtenyt liikkeelle ”pienintä mahdollista nopeutta” käyttäen. Oikeudessa mies korosti, että sää oli tyyni ja järvellä oli hyvä näkyvyys.Miehen mukaan ”kukaan ei olisi voinut yllättäen tulla lähistölle”. Seutu oli lisäksi miehelle tuttua, sillä ”hän on viettänyt siellä lomat koko ikänsä”.Kyseessä oli yleinen vesialue. Pysäytyspaikalta lähimmälle veneväylälle oli noin 500 metriä. Todistajana toimineen ylikonstaapelin mukaan lähistöllä liikkuu normaalisti jonkin verran veneitä, mutta tapahtuma-aikana liikkeellä ei ollut muita. Lähellä kiinniottopaikkaa on myös melko suosittu saari, jossa on usein veneitä parkissa.Ylikonstaapeli kertoi ruorijuopumuksesta epäillyn veneen kulkeneen ”reipasta kävelyvauhtia”.Käräjäoikeus puntaroi asiaa ja totesi, että veneen kuljettaminen kyseisellä paikalla voi ”ainakin joissakin olosuhteissa olla omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle”.Syyte kuitenkin hylättiin. Perusteluissa huomautettiin, että promillerajan ylitys oli niukka, eikä miehen suorituskyvyn huonontumisesta esitetty muuta selvitystä. Oikeus korosti myös sitä, ettei miehen todettu tehneen ohjausvirheitä. Lisäksi oikeus totesi, että kyeessä oli rutiinitarkastus. Niinpä oikeus linjasi, ettei mies aiheuttanut vaaraa muille.Kihlakunnansyyttäjä valitti ratkaisusta hovioikeuteen. Tulos ei kuitenkaan muuttunut.Hovioikeus vetosi ratkaisussaan vesiliikennejuopumusta koskevaan rikoslain vaarantamiskriteeriin ja sen vakiintuneeseen tulkintaan. Ollakseen rangaistava teon on ”objektiivisen arvion perusteella oltava tyypillisesti sellainen, joka aiheuttaa vaaraa toisen turvallisuudelle”. Näyttöä konkreettisesta vaarasta ei kyseisen tulkinnan mukaan edellytetä.– Sinänsä jo yhden promillen humalatila alentaa kiistatta kuljettajan suorituskykyä. Syyttäjän toteamalla tavalla (miehen) kuljettama vene on ollut kohtuullisen isolla perämoottorilla varustettu ja siten suhteellisen tehokas, mikä sinällään tukee syytettä, hovioikeus puntaroi ratkaisuaan.Veneen laadulla ei hovioikeuden mukaan ollut kuitenkaan asiassa ratkaisevaa merkitystä.– Olosuhteet eivät tässä tapauksessa kokonaisuutena arvioiden ole olleet sellaiset, että tunnusmerkistössä edellytetty vaarantamiskriteeri täyttyisi, hovioikeus kirjasi ratkaisuunsa.Valtiolle syyttäjän häviämä juttu tuli maksamaan liki 4500 euroa syytetyn asianajokulujen muodossa.