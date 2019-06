Tampereen seutu

Niinistö Isis-vaimoista: ”Heidän on ollut mahdotonta välttyä tietämästä, mitä kaikkea Isis on operoinut”

Niinistö otti kantaa myös pääkalloihin

Presidenttion valmis hakemaan ratkaisuja siihen, miten Suomen valtio suhtautuu Al-Holin Isis-leirillä oleviin suomalaislapsiin. Isis-vaimojen suhteen Niinistö on varauksellisempi.– Korostan, ettei tarkkaa tietoa ole, mutta nämä naiset ovat olleet hyvin pitkään siellä. Heidän on ollut mahdotonta välttyä tietämästä, mitä kaikkea Isis on operoinut niiden vuosien mittaan, Niinistö sanoi maakuntamatkallaan Pälkäneellä torstai-iltapäivänä.– Kuinka paljon siinä on ollut myötävaikuttamista, suoranaista toimintaa tai vain myötäelämistä, sitä tietenkään emme voi tietää ennen kuin asiaa mahdollisesti selvitetään.Niinistön mukaan “kokonaisuus viipaloituu aika suuriksi kysymysmerkeiksi”.– Lasten kohdalla joudutaan tietysti miettimään myös huoltajuuskysymyksiä. Lasten tulevaisuuden määrittelevät holhoojat, joita ovat nämä äidit siellä.– Sitten tulee esiin kysymys, miten siellä leireillä ylipäätään suhtaudutaan poislähteviin – tai onko sellaista mahdollisuutta edes olemassa.Lasten tilanteen suhteen Suomi on Niinistön mukaan miettimässä yhteisiä ratkaisuja.Niinistö otti kantaa myös toisenlaiseen Suomeen paluuta koskevaan kysymykseen, joka koskettaa etenkin pälkäneläisiä. Kyse on pääkalloista, jotka kuljetettiin lähinnä Pälkäneen hautausmaalta Ruotsiin vuonna 1873 rotututkimuksen nimissä. Joukko suomalaisia on vaatinut kallojen palauttamista kotiin.– Kyllä mä asian puheeksi hyvin voin ottaa, mutta mieluiten ehkä tavatessamme seuraavan kerran pääministerikanssa alkusyksystä, Niinistö lupasi.Pälkäneelle Niinistö saapui aamupäivän kohteesta, Hyytiälän metsäasemalta Juupajoelta. Siellä tarjolla oli yksityiskohtaista oppia muun muassa hiilinieluista.– Luulen, että heitä alkaa olla aika harvassa tänä päivänä. Kyllä nuo mittaustulokset aika vakuuttavasti kertovat, mihin suuntaan ilmasto on väistämättä kehittymässä, ellei ryhdytä toimenpiteisiin, Niinistö korosti.– Erityisesti kävi ilmi, että toiveikkuutta on olemassa, kun asia otetaan vakavasti.Samalla Niinistö halusikin lievittää liikaa tuskaa kansalaisten arjessa.– Ei tavallisen ihmisen kannata tuntea ahdistusta tai ajatella, että hänen elämänsä jotenkin rajoittuisi. Jos vähänkin miettii tekemäänsä, ei elämä siitä ainakaan kärsi vaan päinvastoin voi rikastua, Niinistö vakuutti.